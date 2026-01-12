Word, inserimento dei link in stile WordPress: collegamenti più rapidi su Windows, Mac e web

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-01-2026] Commenti

Immagine: Microsoft

L'inserimento dei collegamenti ipertestuali in Microsoft Word sta per cambiare in modo significativo grazie a un aggiornamento che introduce un metodo più rapido e immediato rispetto a quello attualmente esistente, già in distribuzione sia per la versione online di Word che per quelle per Windows e macOS.

L'aggiornamento elimina la necessità di aprire il menu contestuale o utilizzare la scorciatoia da tastiera Ctrl+K per aggiungere un collegamento. Il nuovo sistema consente di incollare (Ctrl+V) direttamente una URL sul testo selezionato, trasformandolo automaticamente in un link attivo. Si tratta di un comportamento già diffuso in editor come WordPress e in molti strumenti di scrittura online. La funzionalità è stata progettata per garantire un'esperienza coerente su tutte le principali versioni di Word. L'obiettivo è semplificare il flusso di lavoro degli utenti che utilizzano il software su più piattaforme, riducendo i tempi necessari per un'operazione comune nella gestione dei documenti digitali. La tecnica è nota come overpaste, termine che descrive l'azione di incollare un contenuto sopra un testo selezionato per modificarne il comportamento.

La funzione è già disponibile per gli utenti della versione web di Word, mentre la distribuzione per le applicazioni desktop è in corso. La novità è pensata per semplificare la redazione dei documenti, soprattutto in contesti collaborativi o professionali. Microsoft considera l'inserimento dei link una delle attività quotidiane più comuni in Word e che l'aggiornamento mira a rendere questa operazione più rapida e intuitiva.

Per essere sicuri di poter sfruttare la funzionalità anche con le applicazioni desktop è necessario verificare di possedere la versione corretta: su Windows è richiesta almeno la versione 2511, mentre per macOS è necessaria almeno la versione 16.104. La modifica allinea Word al comportamento di numerosi editor moderni, che da anni adottano sistemi simili per velocizzare la gestione dei link. L'aggiornamento risponde quindi a un'esigenza diffusa tra utenti che lavorano con documenti ricchi di riferimenti esterni come report, articoli, documentazione tecnica o materiali didattici. La riduzione dei passaggi necessari contribuisce a rendere più fluido il processo di scrittura e revisione.

La nuova funzione non modifica il comportamento dei link già presenti nei documenti né introduce variazioni nella gestione avanzata dei collegamenti. Rimangono disponibili le opzioni tradizionali per modificare o rimuovere un link, così come le impostazioni relative alla formattazione. L'aggiornamento interviene esclusivamente sulla fase di creazione, con l'obiettivo di renderla più rapida e naturale.