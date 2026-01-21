NVIDIA sfida x86. I processori N1 e N1X pronti a debuttare nei laptop Windows on ARM



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-01-2026]

nvidia pc cpu n1 n1x
Foto di Amanz.

NVIDIA si starebbe preparando a rientrare nel mercato PC con una piattaforma ARM progettata per competere direttamente con Intel, AMD e Qualcomm: i nuovi processori N1 e N1X dovrebbero segnare il ritorno nel settore dopo oltre un decennio di assenza, con un debutto previsto nel primo trimestre del 2026.

L'ingresso di NVIDIA nel mercato dei processori per PC rappresenta un cambiamento significativo negli equilibri dell'industria. Le informazioni disponibili indicano lo sviluppo due linee di chip, N1 e N1X, basate su architettura ARM e destinate a notebook Windows on ARM. Si tratta del primo tentativo concreto di proporre una piattaforma consumer dopo l'esperienza del Tegra 4, utilizzato nel Surface 2 del 2013. Secondo le fonti, i primi notebook equipaggiati con il chipset N1X dovrebbero arrivare sul mercato nel primo trimestre del 2026, inizialmente rivolti al segmento consumer. Altre tre varianti della stessa piattaforma sarebbero previste per il secondo trimestre, mentre la generazione successiva, identificata come serie N2, dovrebbe debuttare nel terzo trimestre del 2027.

A quanto pare, il progetto ha subito diversi ritardi rispetto alle previsioni iniziali, che indicavano un lancio nel 2025. Le cause principali sarebbero legate alla maturità dell'ecosistema Windows on ARM e a difficoltà tecniche nella progettazione dei chip. Nonostante ciò, NVIDIA non ha mai nascosto il desiderio di posizionarsi come alternativa diretta ai processori Snapdragon X di Qualcomm, oggi dominanti nel segmento ARM per PC. Le informazioni tecniche trapelate suggeriscono che i chip N1X saranno realizzati con processo produttivo TSMC a 3 nm, con configurazioni CPU fino a 20 core basate su architettura Grace. Informazioni preliminari indicano anche la presenza di una GPU integrata con 6.144 CUDA core, un valore paragonabile a quello di una scheda grafica desktop di fascia media.

L'obiettivo dichiarato è creare una piattaforma ARM ad alte prestazioni capace di gestire carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale, al calcolo locale e alle applicazioni professionali. NVIDIA punta a sfruttare la propria esperienza nel settore della IA per differenziare i nuovi processori, integrando acceleratori dedicati e ottimizzazioni per modelli generativi. La roadmap trapelata indica che almeno sei produttori OEM — tra cui Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo e MSI — stanno già sviluppando notebook basati su N1X. Questo livello di supporto industriale suggerisce che NVIDIA stia preparando un lancio su larga scala, con una strategia simile a quella adottata da Qualcomm per i suoi processori ARM di nuova generazione.

Ti raccomandiamo anche:
CPU e GPU unite. Intel e Nvidia preparano chip ibridi per PC e data center di nu...
Nvidia GeForce RTX 5090 si surriscalda, scioglie i connettori e adesso esplode a...
Nvidia, torna il problema dei cavi che si sciolgono
L'IA di Nvidia che trasforma i testi in canzoni

La scelta di ARM riflette, oltre all'esperienza di NVIDIA con questa architettura, una tendenza che va sempre più consolidandosi: rispetto alle soluzioni x86/x64 Arm pare offrire maggiore efficienza energetica, integrazione avanzata e possibilità di progettare SoC con acceleratori dedicati. NVIDIA sembra voler replicare nel settore PC la strategia già adottata nei data center con la già citata piattaforma Grace, puntando su un ecosistema hardware‑software fortemente integrato. Se le previsioni verranno rispettate, quindi il 2026 segnerà il ritorno di NVIDIA nel mercato PC con una piattaforma completamente nuova, progettata per competere in un settore dominato da architetture x86. Il successo dei processori N1 e N1X dipenderà dalla maturità dell'ecosistema Windows on ARM, dalle prestazioni reali dei chip e dalla capacità di di offrire un'alternativa credibile alle soluzioni consolidate di Intel, AMD e Qualcomm.

Consigliamo la lettura di:
Da Nvidia un chatbot con IA che si installa sul Pc
Nvidia e AMD preparano processori ARM per i Pc con Windows
Nvidia e il caso dei connettori che si sciolgono
Nvidia, certificati rubati dagli hacker e usati per firmware malware

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Nvidia rinuncia ufficialmente all'acquisizione di ARM
Nvidia e Arm, l'accordo è vicino a saltare
Nvidia abbandona Windows 7, 8 e 8.1

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è il tuo tipo di videogioco preferito?
Arcade
Avventura
Azione
FPS
Gestionale
Gioco di ruolo
Guida
Party game
Picchiaduro
Platform
Puzzle
Rhythm game
Serious game
Simulazione
Sportivo
Strategia

Mostra i risultati (1688 voti)
Gennaio 2026
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Personal Intelligence, Gemini diventa un assistente personale che conosce i contenuti dell'utente
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
n. 4041 del 22-12-2025
IA al comando di un distributore automatico: snack gratis e centinaia di dollari in perdita
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 21 gennaio
2026
Sony affida i TV a TCL. Joint venture al 51% e futuro dei BRAVIA nelle mani del ...
2025
Google Maps diventa meno ficcanaso
2024
Microsoft: gli AI PC dovranno avere almeno 16 Gbyte di RAM
2022
IA: ragionare usando i dati
2021
Campagna malware ancora in corso colpisce Linux, soprattutto in Italia
2020
La Vpn del Cern diventa open source
2019
Un futuro senza chiavette USB
2018
iPhone, gli utenti potranno disattivare il rallentamento della batteria vecchia
2017
L'attacco phishing contro gli utenti Gmail
2016
La lampadina a filamento del MIT, più efficiente di quelle a LED
2015
Il coltello smart per tagliare il burro
2014
La videocamera termica sull'iPhone
2013
Porno scanner, via dagli aeroporti
2012
Risparmiare sulla bolletta grazie al router
2011
Il 2010 di Internet
2010
Falla nei router D-Link
2009
G1 di Google sbarca in Europa
2008
Il carrello intelligente di Microsoft
2007
Assolti gli studenti del peer to peer
2005
L'Adsl senza linea telefonica di Telvia
2004
Sciopero dei call center
2003
I gestori di telefonia mobile non amano i freni
Olimpo Informatico


 
web metrics