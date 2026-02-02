La IA di Google genera mondi esplorabili con un click con Project Genie

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-02-2026] Commenti

Immagine: Google

Google ha iniziato a trasformare uno dei suoi progetti di ricerca più avanzati in un'esperienza accessibile al pubblico, anche se in forma limitata. Project Genie, basato sul modello Genie 3 sviluppato da Google DeepMind, permette agli utenti di creare e esplorare mondi virtuali generati interamente dall'intelligenza artificiale. L'iniziativa rappresenta uno dei primi tentativi concreti di portare i world model fuori dai laboratori e nelle mani degli utenti, con un approccio che combina sperimentazione, interattività e un forte controllo sull'accesso.

L'esperimento è disponibile esclusivamente per gli abbonati statunitensi al piano Google AI Ultra, un livello premium del servizio Gemini dal costo di circa 250 dollari al mese. L'accesso è riservato agli utenti maggiorenni e, per ora, non è prevista una disponibilità internazionale. Questa scelta conferma il carattere prototipale del progetto, pensato più come una dimostrazione tecnologica che come un prodotto destinato al grande pubblico. Genie 3 è un modello generativo progettato per creare ambienti tridimensionali coerenti e navigabili in tempo reale. A differenza dei generatori di immagini o video, produce mondi dinamici che reagiscono ai movimenti dell'utente e mantengono una coerenza interna per alcuni minuti. Il modello supporta una risoluzione fino a 720p e un rendering a 24 fps, con una stabilità sufficiente per simulazioni brevi e scenari interattivi.

Project Genie offre tre funzionalità principali: world sketching, world exploration e world remixing. Con world sketching, l'utente può generare un ambiente partendo da un semplice prompt testuale o da un'immagine. La fase di esplorazione consente di muoversi all'interno del mondo generato, mentre il remix permette di modificarlo o combinarlo con altri elementi. Queste capacità rendono il sistema adatto sia alla sperimentazione creativa sia all'addestramento di agenti IA in ambienti simulati. Il progetto nasce come estensione del lavoro di DeepMind sui world model, sistemi progettati per apprendere le regole del mondo fisico attraverso la generazione autoregressiva, senza affidarsi a motori fisici tradizionali. Genie 3 rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alle versioni precedenti, grazie a una maggiore coerenza temporale e a una migliore capacità di mantenere la struttura del mondo durante l'interazione.

Project Genie è ospitato su Google Labs e utilizza, oltre a Genie 3, componenti come Gemini e Nano Banana Pro, integrati per migliorare la qualità delle generazioni e la reattività dell'ambiente. L'obiettivo dichiarato è fornire un accesso diretto a un modello capace di generare ecosistemi complessi, animazioni, scenari naturali e mondi immaginari. Le prime dimostrazioni mostrano ambienti che spaziano da paesaggi naturali a scenari urbani stilizzati, fino a mondi che ricordano videogiochi retrò. Alcuni utenti hanno sperimentato la creazione di livelli simili a quelli dei platform anni '90, sfruttando la capacità del modello di generare ambienti navigabili con una logica interna coerente.

L'arrivo di Project Genie ha avuto un impatto immediato anche sul settore tecnologico. Le azioni di alcune aziende legate allo sviluppo di motori grafici e videogiochi hanno registrato cali significativi dopo l'annuncio, segno dell'attenzione crescente verso tecnologie che potrebbero ridefinire la produzione di contenuti interattivi. Nonostante il potenziale, il progetto presenta limiti evidenti. La durata della coerenza del mondo è ancora breve, e la qualità visiva, pur avanzata, non è paragonabile a quella dei motori grafici tradizionali. Inoltre l'accesso ristretto e il costo elevato del piano AI Ultra rendono l'esperimento poco accessibile al pubblico generalista.

Google ha dichiarato che Project Genie verrà ampliato gradualmente, con l'obiettivo in futuro di estendere l'accesso a nuovi Paesi e di migliorare la stabilità dei mondi generati. Il progetto rappresenta un passo importante verso l'integrazione dei world model nelle applicazioni destinate agli utenti finali e potrebbe anticipare una nuova categoria di strumenti creativi basati sull'intelligenza artificiale.