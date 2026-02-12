Aggiornamento critico per Windows 11: il Secure Boot riceve nuovi certificati di protezione



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-02-2026]

windows aggiornamento certificati secureboot
Foto di Sebastian Herrmann.

Con il Patch Tuesday di febbraio Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti per i certificati del Secure Boot, la tecnologia che Microsoft ha introdotto 15 anni fa per cercare di migliorare la sicurezza dei PC, consentendo l'esecuzione soltanto di software autorizzato. L'aggiornamento riguarda la sostituzione dei certificati utilizzati dal firmware UEFI per verificare la firma dei componenti caricati all'avvio. Il processo prevede l'introduzione di nuovi certificati e la revoca progressiva di quelli precedenti, con un periodo di transizione necessario per garantire compatibilità con dispositivi e software ancora basati su chiavi meno recenti.

Introdotto con Windows 8 e oggi parte integrante dell'architettura di sicurezza di Windows 11, il Secure Boot si basa su una catena di verifiche crittografiche che impedisce l'esecuzione di codice non autorizzato durante la fase di avvio. L'aggiornamento dei certificati è un'operazione ad alto impatto, poiché coinvolge firmware, bootloader, driver e componenti di sistema che devono essere riconosciuti come validi dal nuovo set di chiavi. Microsoft ha spiegato che la necessità di aggiornare i certificati deriva dall'evoluzione delle minacce e dalla crescente sofisticazione degli attacchi mirati al processo di boot. Negli ultimi anni sono stati individuati diversi vettori di attacco basati su bootloader vulnerabili o firmati con certificati non più considerati sicuri. La revoca di tali certificati richiede un aggiornamento coordinato tra produttori di hardware, sviluppatori di firmware e sistema operativo.

Il processo completo si articola in più fasi. La prima introduce i nuovi certificati senza rimuovere quelli precedenti, consentendo ai produttori di aggiornare firmware e driver. La seconda fase prevede la revoca dei certificati obsoleti, operazione che in teoria non dovrebbe avere conseguenze sull'avvio dei PC, ma in casi come questo i guai sono sempre in agguato; Microsoft ha sottolineato che la revoca definitiva avverrà solo dopo un periodo di compatibilità esteso, per evitare interruzioni operative su larga scala.

L'aggiornamento è distribuito tramite Windows Update e richiede che il sistema sia configurato con Secure Boot attivo. I dispositivi che utilizzano firmware UEFI non aggiornato potrebbero ricevere notifiche specifiche, invitando l'utente a installare patch fornite dal produttore del PC. La collaborazione tra Microsoft e i principali OEM è infatti come un elemento essenziale per garantire la continuità operativa durante la transizione. Il nuovo set di certificati è progettato per supportare algoritmi crittografici più robusti e per garantire una maggiore resistenza contro attacchi basati su firme contraffatte. L'aggiornamento include anche modifiche alla gestione delle revoche, con un sistema più granulare che consente di disabilitare selettivamente componenti vulnerabili senza compromettere l'intero ecosistema di avvio.

Consigliamo la lettura di:
Windows 10 e 11, bug negli aggiornamenti di ottobre scatena BitLocker e blocca i...
Windows 10, l'aggiornamento di maggio manda BitLocker in tilt
L'aggiornamento di Windows che impedisce di avviare Linux
Microsoft avvisa: attenzione all'aggiornamento KB501270

Proposte di lettura:
Lenovo, milioni di portatili vulnerabili per colpa di una distrazione
Sui nuovi Mac non si può installare Linux, neanche disabilitando Secure Boo...
Microsoft si fa sfuggire le chiavi del Secure Boot
Windows 8, Microsoft vuole il diritto di bloccare i PC

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Lenovo, milioni di portatili vulnerabili per colpa di una distrazione
Sui nuovi Mac non si può installare Linux, neanche disabilitando Secure Boot
Microsoft si fa sfuggire le chiavi del Secure Boot
Windows 8, Microsoft vuole il diritto di bloccare i PC

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Con quale delle seguenti affermazioni concordi maggiormente?
Il cloud computing può migliorare il contributo della funzione IT alla strategia aziendale.
Il cloud computing può aumentare la capacità di innovazione dei dipartimenti IT.
La mia azienda ha già implementato servizi cloud o progetta di farlo.
I servizi cloud sarà una componente importante per il successo della mia azienda nei prossimi 12 mesi.
Il cloud computing consente una riduzione dei costi di manutenzione dell'IT.
Il cloud computing consente una diminuzione dei costi IT e di gestione e miglioramento nell'efficienza dei processi.
Il cloud computing offre maggiori vantaggi per il business rispetto all'outsourcing tradizionale.

Mostra i risultati (686 voti)
Febbraio 2026
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 12 febbraio
2025
Satispay, commissioni anche per gli acquisti sotto i 10 euro
2024
Windows 11, nuovi requisiti per bloccare le CPU più vecchie
2022
I peggiori 20 tipi di password
2020
Sorpresa, i malware per Mac superano quelli per Windows
2019
Colore viola addio
2018
Telemarketing e registro delle opposizioni, le novità in arrivo
2017
L'astrologa di Reagan
2016
The Pirate Bay e Kickass aprono allo streaming dei torrent
2015
Abilitare il God Mode
2014
The Mask, il malware che ci spia da sette anni
2013
Dimissioni del Papa, ritorna la profezia di San Malachia
2011
Le app di Android gireranno sul BlackBerry PlayBook
2010
Pericoloso trojan nelle estensioni di Firefox
2009
I numeri casuali si generano con il laser
2008
Il meglio dal Forum "Dal Processore Al Case"
2007
Ricariche, i gestori vogliono una proroga
2005
Niente Adsl a Roma
2004
Pubblicità e pirateria online
2003
Vitaminic e Buongiorno: un punto di vista critico
Olimpo Informatico


 
web metrics