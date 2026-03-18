Intel lancia i Core Ultra 200HX Plus: il nuovo salto prestazionale per notebook gaming e workstation

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-03-2026] Commenti

Immagine: Intel

Intel ha presentato ufficialmente i nuovi processori Core Ultra 200HX Plus, una versione aggiornata della piattaforma Arrow Lake destinata ai notebook da gaming di fascia alta e alle workstation portatili; Intel ha chiarito che la serie 200HX Plus non introduce un nuovo processo produttivo, ma si basa su un affinamento dell'architettura Arrow Lake già esistente. L'annuncio introduce due modelli, il Core Ultra 9 290HX Plus e Core Ultra 7 270HX Plus, progettati per incrementare le prestazioni senza modificare l'architettura di base. La serie rappresenta un «refresh mirato» della linea mobile HX, con ottimizzazioni su frequenze, gestione dell'interconnessione interna e strumenti software dedicati. Intel ha confermato che i chip sono pensati per carichi di lavoro intensivi, come gaming avanzato, content creation e applicazioni professionali ad alta richiesta computazionale.

Il Core Ultra 9 290HX Plus diventa il nuovo modello di punta offrendo, rispetto al precedente 285HX, prestazioni superiori fino al 7% nelle prestazioni single‑thread in Cinebench 2026, grazie a frequenze di boost più elevate e a un miglioramento dell'interconnessione die‑to‑die, aumentata fino a 900 MHz. Operando confronti con processori più vecchi, Intel afferma che si notano miglioramenti fino al 62% in ambito gaming rispetto al Core i9-12900HX, e del 30% in applicazioni a singolo thread.

La serie 200HX Plus introduce inoltre il supporto al nuovo Intel Binary Optimization Tool (iBOT), un sistema che consente di ottimizzare automaticamente il codice di alcuni giochi e applicazioni, con un guadagno prestazionale stimato fino all'8% in scenari reali. Questa funzione è pensata per sfruttare al meglio le caratteristiche dell'architettura Arrow Lake Refresh. Sul fronte della connettività, i nuovi processori supportano tecnologie di ultima generazione come Thunderbolt 5 e Wi‑Fi 7, migliorando la banda disponibile per periferiche esterne, docking station e reti ad alta velocità.

I principali produttori di notebook hanno già annunciato modelli basati sui nuovi chip. Tra questi figurano Dell, Lenovo, HP, Asus, Acer e altri marchi del settore gaming e professionale. I primi laptop equipaggiati con la serie 200HX Plus sono già disponibili sul mercato, con configurazioni che includono GPU fino alla GeForce RTX 5080 Mobile. ASUS, in particolare, ha aggiornato le linee ROG Strix G16 e G18 integrando i nuovi processori, abbinati a display ad alta frequenza e sistemi di raffreddamento ottimizzati. L'obiettivo è garantire prestazioni elevate e stabilità termica anche sotto carichi prolungati, come sessioni di gioco o rendering complessi.