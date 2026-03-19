La Ricerca Live di Google arriva in Italia

Voce, fotocamera e IA per risposte contestuali rapide.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-03-2026] Commenti (2)

Google ha attivato la Ricerca Live anche in Italia, ampliando globalmente la disponibilità della funzione che integra conversazioni vocali bidirezionali e analisi visiva in tempo reale all'interno del motore di ricerca. La distribuzione, iniziata dopo una fase di test limitata a Stati Uniti e India, rende ora accessibile la modalità Live agli utenti italiani che utilizzano l'AI Mode dell'app Google per smartphone.

La funzione consente di interagire con la ricerca tramite voce e fotocamera, trasformando la consultazione in un dialogo continuo. Gli utenti possono parlare con il sistema, mostrare oggetti o scene attraverso la fotocamera e ricevere risposte generate dall'IA con supporto audio, insieme a link utili per approfondire. Ricerca Live deriva da tecnologie già sperimentate con Gemini Live e Project Astra, integrate ora direttamente nel motore di ricerca. L'obiettivo è rendere la ricerca più contestuale, permettendo all'utente di ottenere risposte immediate su ciò che sta osservando o descrivendo, senza dover digitare query complesse.

Per accedere a questa nuova modalità è sufficiente toccare il pulsante Live posto sotto la barra di ricerca dell'app Google. A quel punto l'utente può avviare una conversazione vocale, mostrare un oggetto tramite fotocamera o combinare entrambe le modalità. Le risposte vengono fornite in tempo reale, con un approccio simile a una chat vocale continua. La modalità Live è pensata per gestire richieste complesse, come identificare oggetti, comprendere contesti visivi o ottenere istruzioni passo‑passo. L'IA può fornire spiegazioni, suggerimenti e link correlati, mantenendo la conversazione aperta per ulteriori domande.

Google precisa che le risposte generate dall'IA possono contenere errori e invita gli utenti a verificare le informazioni tramite i link forniti. La cronologia dell'AI Mode consente inoltre di rivedere le risposte precedenti e riprendere la conversazione in un secondo momento.