Meno caos e più stabilità: in arrivo una serie di interventi strutturali per Windows 11

Microsoft risponde finalmente alle richieste degli utenti su barra delle applicazioni, Esplora File, aggiornamenti e molto altro ancora.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-03-2026] Commenti

Microsoft sta preparando una nuova ondata di interventi mirati a migliorare la qualità complessiva di Windows 11, introducendo correzioni strutturali che riguardano prestazioni, stabilità, gestione delle risorse e riduzione del «rumore» dell'interfaccia. L'intento è stato comunicato via email agli utenti del programma Windows Insider, sottolineando che l'obiettivo non è aggiungere nuove funzionalità, ma risolvere problemi persistenti che hanno compromesso l'esperienza d'uso negli ultimi anni e rispondere alle richieste ricevute perlomeno sin dal lancio di Windows 11.

Uno dei cambiamenti più rilevanti in quest'ultimo senso riguarda la barra delle applicazioni: Microsoft ripristinerà la possibilità di spostarla sui lati o nella parte superiore dello schermo, una funzione storica rimossa con Windows 11 e oggetto di critiche diffuse. Il ripristino è stato definito un intervento correttivo, non un'innovazione, e rientra nella volontà di risolvere decisioni progettuali considerate controverse. Microsoft ha inoltre annunciato un ridimensionamento dell'integrazione dell'intelligenza artificiale in alcune applicazioni di sistema. Copilot verrà utilizzato in modo più selettivo e sarà rimosso da strumenti come Blocco Note e Foto, dove la sua presenza era stata percepita come superflua. L'intento è adottare un approccio più "ragionato" all'uso dell'IA, limitandola ai contesti in cui apporta un beneficio concreto.

Un altro fronte riguarda gli aggiornamenti di sistema. Microsoft introdurrà un controllo più granulare sui riavvii, con meno interruzioni forzate e la possibilità di saltare alcune fasi durante la configurazione iniziale per raggiungere più rapidamente il desktop. L'obiettivo è ridurre i tempi di inattività e migliorare la prevedibilità del processo di aggiornamento. Esplora File riceverà ottimizzazioni significative: avvio più rapido, navigazione più fluida, riduzione dei fenomeni di flickering e maggiore affidabilità generale. Questi interventi mirano a risolvere problemi segnalati da tempo dagli utenti, che lamentavano rallentamenti e comportamenti incoerenti dell'applicazione.

Microsoft ha annunciato miglioramenti anche per il Windows Subsystem for Linux (WSL), con interventi su prestazioni, rete e configurazione. L'azienda ha riconosciuto l'importanza crescente di WSL per sviluppatori e professionisti che utilizzano strumenti Linux all'interno dell'ambiente Windows. Sul fronte della stabilità generale, il gigante di Redmond ha dichiarato di voler ridurre crash, problemi con driver, instabilità delle connessioni Bluetooth e USB e comportamenti irregolari nella fase di riattivazione dei dispositivi. Questi interventi rientrano in un piano più ampio per aumentare l'affidabilità del sistema operativo.

Con la lettera, Microsoft introduce inoltre il concetto di «craft», una filosofia progettuale orientata a rendere Windows 11 meno caotico. Ciò include una riduzione delle notifiche, un comportamento più discreto dei widget e un maggiore controllo da parte dell'utente su ciò che appare nell'interfaccia. La comunicazione ufficiale sottolinea che si intende «premere il tasto reset» sulla strategia di sviluppo di Windows 11, privilegiando la qualità rispetto all'aggiunta continua di nuove funzionalità. L'obiettivo è rispondere davvero alle richieste degli utenti, che da tempo chiedono maggiore attenzione alla stabilità e alla coerenza del sistema.

Un po' di diffidenza è d'obbligo: Microsoft aveva promesso in passato miglioramenti nella qualità del sistema operativo, senza però fornire risultati duraturi. Ora il team di sviluppo ha messo nero su bianco che questa volta gli interventi saranno strutturali e distribuiti progressivamente attraverso gli aggiornamenti del programma Insider e le future release pubbliche.