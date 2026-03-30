Adobe potenzia Photoshop in ChatGPT

Arriva la rimozione degli sfondi e degli oggetti indesiderati.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-03-2026] Commenti

Adobe ha introdotto nuove funzioni per l'app di Photoshop integrata in ChatGPT, ampliando le capacità di modifica tramite prompt testuali. Le nuove funzioni includono la possibilità di sostituire lo sfondo di un'immagine con un ambiente specificato dall'utente, rimuovere distrazioni visive e modificare o aggiungere oggetti coerenti con la scena. L'utente carica la foto, descrive l'intervento desiderato e Photoshop elabora il risultato, mantenendo un approccio conversazionale.

Adobe ha spiegato che queste funzioni sono state sviluppate in risposta alle richieste degli utenti, che chiedevano strumenti più immediati per intervenire su colori, luci, sfondi e dettagli. L'obiettivo è rendere l'editing accessibile anche a chi non utilizza abitualmente software professionali. Tra le operazioni supportate rientrano la vivificazione dei colori, l'aggiunta di effetti sottili, la rimozione di elementi di disturbo e la modifica dell'illuminazione. Le funzioni sono pensate per migliorare foto di viaggio, ritratti, immagini per annunci immobiliari e scatti destinati a profili personali.

L'integrazione consente fino a 70 generazioni settimanali, con un massimo di 10 al giorno. Le immagini prodotte possono essere aperte successivamente in Photoshop su web, mobile o desktop per interventi più avanzati, mantenendo continuità nel flusso di lavoro. Adobe ha inoltre esteso la disponibilità globale dell'app di Photoshop in ChatGPT, rendendola accessibile su desktop, web e iOS. L'aggiornamento si inserisce nella strategia generale, orientata all'IA agentica, che punta a integrare strumenti conversazionali nei propri prodotti per ridurre le barriere tecniche.

Parallelamente Adobe ha introdotto l'AI Assistant per Photoshop, disponibile in beta su web e mobile, che permette di modificare immagini tramite comandi vocali o testuali. 'assistente utilizza i modelli Firefly e le automazioni Sensei per applicare modifiche come la rimozione di oggetti, la regolazione dei colori e la sostituzione degli sfondi. Tra le novità correlate figura anche AI Markup, uno strumento che consente di disegnare direttamente sulle aree da modificare per guidare l'intervento dell'IA. Questa funzione è disponibile nella versione web di Photoshop e permette di delimitare con precisione le zone da alterare.

Le funzionalità integrate in ChatGPT non replicano l'intero set di strumenti professionali di Photoshop, ma offrono un ambiente semplificato pensato per modifiche rapide. Gli utenti possono applicare effetti, regolare parametri di base e intervenire su aree selezionate, con la possibilità di rifinire il risultato tramite controlli dedicati.