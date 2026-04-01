Fastweb, nuovi aumenti per fisso e mobile. Rincari fino a 3 euro al mese



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-04-2026]

fastweb aumenti
Foto di Patti Black.

Fastweb ha comunicato una nuova serie di modifiche contrattuali che già da questo da mese interessano diversi clienti di rete fissa e mobile, con aumenti compresi tra 1 e 3 euro al mese. Le variazioni rientrano nella procedura prevista dall'articolo 70 del Codice delle Comunicazioni e comportano per gli utenti il diritto di recesso senza penali entro le scadenze indicate.

Per la rete fissa, gli aumenti che scattano dal 1 aprile 2026 riguardano un numero non specificato di clienti. L'incremento del canone mensile sarà compreso tra 1 e 3 euro, mantenendo invariati eventuali sconti già attivi. Fastweb motiva la modifica con l'esigenza di sostenere investimenti infrastrutturali e garantire prestazioni di rete adeguate alla crescita del traffico dati. Gli utenti coinvolti possono esercitare il diritto di recesso o migrare verso un altro operatore senza costi entro il 1 maggio 2026. La richiesta può essere inviata tramite raccomandata A/R, PEC all'indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, area clienti MyFastweb o presso un negozio fisico, indicando come causale "Modifica delle condizioni contrattuali".

Per chi sceglie di mantenere il numero telefonico passando a un altro operatore, è necessario attivare la procedura di portabilità e comunicare a Fastweb che il trasferimento è conseguente alla modifica contrattuale. In caso di rateizzazioni ancora in corso, l'utente può decidere se continuare i pagamenti o saldare le rate residue in un'unica soluzione.

Parallelamente Fastweb ha annunciato aumenti anche per alcune offerte mobile, con rincari compresi tra 1 e 3 euro al mese. I clienti interessati stanno ricevendo una comunicazione via SMS sulla SIM coinvolta e potranno recedere senza penali entro il 1 giugno 2026. Le modalità di recesso sono analoghe a quelle previste per la rete fissa: raccomandata, PEC, negozio Fastweb, servizio clienti o area MyFastweb. Anche in questo caso per mantenere la numerazione è necessario richiedere la portabilità e notificare a Fastweb che il passaggio è dovuto alla modifica contrattuale.

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Per la rete fissa, Fastweb segnala inoltre aggiornamenti infrastrutturali che potrebbero influire sulla qualità del servizio per i clienti FWA, con diritto di recesso senza costi entro le date indicate sul sito ufficiale. Questi interventi riguardano variazioni di frequenze e ottimizzazioni della rete wireless.

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Commenti all'articolo (2)

{Sergio}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
5-4-2026 14:19
{talistic}
"Gli utenti coinvolti possono esercitare il diritto di recesso o migrare verso un altro operatore...". Che ipocriti. Ma quale recesso? Per finire esclusi dalla societa? Ma quale altro operatore? Grazie al fatto che i governi di qualunque bandiera lavorano per sé stessi, o al massimo non capiscono cosa succede sotto i... Leggi tutto
2-4-2026 17:16
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