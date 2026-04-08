Addio a Samsung Messages

L'app smetterà di funzionare su tutti i Galaxy più recenti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-04-2026] Commenti

Se avete uno smartphone Samsung e usate l'app Messaggi proprietaria, sappiate che il vostro tempo è agli sgoccioli: Samsung Messages verrà infatti dismessa definitivamente a luglio, interrompendo il funzionamento su tutti i dispositivi Galaxy con Android 12 o versioni successive. Dopo tale data, l'app non potrà più inviare o ricevere messaggi, fatta eccezione per le comunicazioni verso numeri di emergenza. La decisione conclude un processo di transizione iniziato anni fa, con il passaggio progressivo a Google Messaggi come piattaforma predefinita per SMS e RCS.

La comunicazione ufficiale indica che gli utenti riceveranno una notifica all'interno dell'app, con istruzioni per migrare a Google Messaggi. Il messaggio includerà la data esatta di disattivazione, che può variare in base al modello e alla regione. La dismissione riguarda esclusivamente i dispositivi più recenti: gli smartphone con Android 11 o versioni precedenti continueranno a supportare Samsung Messages. La sostituzione è parte di una strategia più ampia che vede Samsung allinearsi all'ecosistema Android unificato, adottando Google Messaggi come standard per la messaggistica. La piattaforma di Google offre supporto completo a RCS, con funzionalità come indicatori di digitazione, conferme di lettura, invio di immagini ad alta qualità e gestione avanzata dei gruppi.

Google Messaggi integra inoltre strumenti basati su intelligenza artificiale, tra cui filtri antispam, rilevamento di tentativi di truffa e funzioni di risposta intelligente. Alcune versioni includono anche funzionalità legate a Gemini, come suggerimenti contestuali e strumenti di editing delle immagini. Samsung cita queste caratteristiche come motivazione per la transizione. I dispositivi più recenti, come la serie Galaxy S26, già non includono più Samsung Messaggi e non consentono di scaricarla dal Galaxy Store. A partire da luglio 2026 l'app verrà rimossa anche dagli store digitali per tutti gli altri modelli, impedendo nuove installazioni. I dispositivi già dotati dell'app vedranno cessare il servizio alla data indicata nella notifica interna.

La dismissione avrà effetti anche sugli smartwatch. I modelli basati su Tizen, come le generazioni precedenti al Galaxy Watch 4, non supportano Google Messaggi e perderanno l'accesso alla cronologia completa delle conversazioni. Sarà possibile leggere e inviare messaggi, ma con funzionalità ridotte. I modelli più recenti con Wear OS non subiranno limitazioni. Samsung avverte inoltre che il passaggio a Google Messaggi potrebbe causare temporanee interruzioni nelle conversazioni RCS su dispositivi più datati. Le chat RCS riprenderanno a funzionare solo se entrambe le parti utilizzeranno Google Messaggi. Durante la transizione, SMS e MMS continueranno a funzionare senza interruzioni.