Amazon spegne i Kindle più vecchi

Dal 20 maggio stop agli acquisti su tutti i modelli pre-2012.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-04-2026] Commenti

Amazon ha annunciato che, a partire dal 20 maggio 2026, chiuderà l'accesso al Kindle Store per tutti gli e‑reader Kindle e i tablet Kindle Fire rilasciati entro il 2012. I dispositivi coinvolti non potranno più acquistare, prendere in prestito o scaricare nuovi contenuti direttamente dal negozio digitale. La dismissione riguarda una lunga serie di modelli, tra cui il Kindle originale del 2007, i Kindle DX e DX Graphite, il Kindle Keyboard del 2010, i Kindle 4 e 5, il primo Kindle Touch e il Kindle Paperwhite di prima generazione del 2012. Sul fronte tablet, la misura coinvolge i Kindle Fire di prima e seconda generazione e i Kindle Fire HD 7 e HD 8.9 del 2012.

Dopo il 20 maggio, i dispositivi continueranno a funzionare in modalità limitata: gli ebook già presenti nella memoria resteranno leggibili senza restrizioni. Tuttavia, qualsiasi operazione che richieda la connessione al Kindle Store non sarà più possibile, inclusi acquisti, prestiti e download dal cloud. Amazon chiarisce che i dispositivi non diventeranno inutilizzabili, ma operazioni come il reset di fabbrica o la deregistrazione dell'account renderanno impossibile riconnettersi all'ecosistema Kindle. In questi casi, il dispositivo non potrà più essere registrato nuovamente e perderà l'accesso alla libreria cloud.

La decisione è motivata dall'obsolescenza dei moduli di connettività e dei firmware presenti nei modelli più datati, che non supportano più gli standard di sicurezza richiesti dall'infrastruttura attuale. Alcuni dispositivi hanno ricevuto aggiornamenti per oltre 14 anni, con casi che arrivano a 18 anni di supporto continuativo. Gli utenti potranno comunque continuare a caricare manualmente nuovi ebook tramite sideloading, utilizzando il collegamento USB o strumenti di gestione esterni. Questa procedura non sostituisce l'esperienza integrata del Kindle Store, ma permette di estendere la vita utile dei dispositivi più vecchi.

Amazon ha annunciato che invierà comunicazioni dirette agli utenti interessati, indicando la data in cui le modifiche entreranno in vigore e le funzionalità che rimarranno disponibili. L'azienda offrirà inoltre sconti del 20% sui nuovi modelli Kindle e un credito ebook da 20 dollari per incentivare la migrazione verso dispositivi più recenti. Secondo le stime interne, meno del 3% della base utenti Kindle utilizza ancora questi modelli storici. Nonostante ciò, la decisione ha suscitato reazioni da parte di utenti affezionati che continuano a utilizzare dispositivi perfettamente funzionanti, apprezzati per la loro longevità e semplicità.

La chiusura del Kindle Store su questi modelli non influisce sulle app Kindle per smartphone, tablet o web, né sui dispositivi più recenti. Le librerie personali rimarranno accessibili su qualsiasi nuovo dispositivo registrato con lo stesso account Amazon.