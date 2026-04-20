Prime Air, i droni sganciano i pacchi Amazon da tre metri d'altezza

Utenti infuriati: non sempre il contenuto sopravvive alla caduta.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-04-2026]

amazon prime air pacchi danneggiati
Immagine: Amazon

I clienti Amazon che negli USA ricevono gli acquisti tramite i droni MK30 del programma Prime Air stanno segnalando danni ai prodotti: a quanto pare i droni rilasciano i pacchi da un'altezza di circa tre metri, con impatti sufficienti a frantumare contenitori fragili e deformare gli imballaggi. Le testimonianze, documentate in video e post, mostrano come il sistema di consegna automatizzato stia generando un numero crescente di reclami, mentre emergono dettagli tecnici che indicano un'altezza di sgancio progettuale ancora superiore a quella osservata sul campo.

Le segnalazioni più diffuse provengono da utenti che hanno testato la capacità dei droni di gestire articoli delicati. In un caso documentato, un contenitore di sciroppo è stato rilasciato direttamente sul terreno, esplodendo all'impatto e lasciando il contenuto sparso nell'area di consegna. Il video, condiviso su più piattaforme, mostra il drone stazionare sopra il cortile dell'utente prima di sganciare il pacco.

Il modello MK30, introdotto da Amazon a partire dal 2024, è progettato per consegnare articoli fino a cinque libbre in meno di un'ora, utilizzando un sistema «sense and avoid» («rileva ed evita») basato su telecamere e sensori per evitare ostacoli durante il volo. La procedura standard prevede che il drone non atterri, ma rilasci il pacco da una quota predefinita. Il problema è che la documentazione FAA relativa a un sito operativo in Oregon indica che l'altezza prevista per lo sgancio è addirittura di circa quattro metri, superiore ai tre metri riportati dagli utenti. La differenza tra l'altezza dichiarata e quella osservata non è stata commentata dall'azienda, ma entrambe le misure comportano un impatto significativo quando il pacco colpisce superfici rigide come cemento o asfalto. I video pubblicati mostrano contenitori in plastica deformati, bottiglie rotte e imballaggi schiacciati, con utenti che evidenziano come anche prodotti non particolarmente fragili risultino danneggiati.

Il sistema di consegna tramite droni è stato introdotto da Amazon come soluzione per ridurre i tempi di spedizione nelle aree suburbane, con disponibilità iniziale in stati come Arizona, Florida, Michigan, Kansas e Texas. L'azienda ha investito in imballaggi specifici per resistere alle sollecitazioni del volo e dello sgancio, ma le testimonianze raccolte mostrano che tali accorgimenti non sono sufficienti a prevenire danni in numerosi casi documentati. Oltre ai problemi legati ai pacchi danneggiati, il programma Prime Air è stato coinvolto in incidenti più gravi. Due droni sono entrati in collisione con una gru in Arizona, provocando indagini da parte della National Transportation Safety Board e della Federal Aviation Administration. In seguito agli incidenti, Amazon ha sospeso temporaneamente le operazioni nell'area interessata.

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Le condizioni meteorologiche rappresentano un ulteriore fattore critico. Alcuni droni hanno riportato malfunzionamenti durante precipitazioni, con episodi di perdita di controllo documentati in più Stati. Le segnalazioni includono cadute improvvise, deviazioni dalla traiettoria e atterraggi non programmati, che hanno alimentato ulteriori dubbi sulla robustezza del sistema. Nonostante le problematiche, Amazon continua a espandere il servizio, sostenendo che gli episodi di danneggiamento siano rari e che l'azienda intervenga prontamente per rimborsare o sostituire gli articoli compromessi. Tuttavia, la frequenza delle testimonianze pubblicate suggerisce che il fenomeno sia più diffuso di quanto dichiarato ufficialmente.

Le reazioni degli utenti sui social mostrano un crescente scetticismo verso la capacità dei droni di garantire consegne affidabili. Alcuni video mostrano pacchi rilasciati vicino a vialetti o superfici inclinate, con conseguente rotolamento o dispersione degli articoli. In altri casi il vento generato dalle eliche ha spostato pacchi già consegnati, causando ulteriori danni. La combinazione di altezza di sgancio, peso dei pacchi, superficie di impatto e condizioni ambientali crea un insieme di variabili che rendono difficile garantire un livello di sicurezza uniforme. Le autorità federali stanno monitorando il programma, mentre gli utenti continuano a documentare problemi che mettono in discussione la maturità operativa del servizio.

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Commenti all'articolo (1)

zero
Si vede che sono droni di derivazione militare ... .
20-4-2026 18:58
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