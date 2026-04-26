Meta fa la spia: racconta ai genitori ciò di cui parlano con la IA i figli adolescenti



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-04-2026]

meta insights genitori adolescenti
Foto di Annie Spratt.

Meta ha introdotto una nuova funzione che permette ai genitori di visualizzare gli argomenti di cui i figli adolescenti discutono con Meta AI sulle piattaforme Facebook, Messenger e Instagram, offrendo una panoramica settimanale delle tematiche affrontate. La funzione, denominata AI Insights, è disponibile per i genitori che supervisionano un Account per Teenager e rappresenta un ampliamento delle misure di sicurezza già implementate per gli utenti tra i 13 e i 17 anni.

La sezione Insights consente ai genitori di consultare le categorie generali degli argomenti richiesti dai minori, senza però mostrare il contenuto integrale delle conversazioni. Le categorie previste includono ambiti come scuola, intrattenimento, lifestyle, viaggi, scrittura, salute e benessere. Ogni categoria può essere approfondita in sottotemi più specifici, come moda, alimentazione, festività o fitness. La funzione è attualmente disponibile negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile, con un'estensione globale prevista nelle prossime settimane. Meta ha spiegato che l'obiettivo è fornire ai genitori strumenti aggiuntivi per comprendere meglio come i figli interagiscano con l'intelligenza artificiale, senza compromettere completamente la loro privacy.

Le nuove funzionalità si affiancano alle protezioni già attive per gli Account per Teenager, che includono limiti sui contenuti che Meta AI può fornire agli adolescenti. Le risposte sono modellate su criteri ispirati alle classificazioni cinematografiche 13+, e l'assistente può rifiutarsi di rispondere a domande considerate inappropriate, indirizzando eventualmente verso risorse informative più adatte. Meta ha inoltre annunciato lo sviluppo di un sistema di allerta dedicato ai temi sensibili. Se un adolescente tenta di avviare conversazioni con Meta AI riguardanti suicidio o autolesionismo, i genitori riceveranno una notifica. L'azienda ha dichiarato che ulteriori dettagli su questo meccanismo saranno comunicati prossimamente.

Meta ha inoltre istituito un AI Wellbeing Expert Council, composto da specialisti in sicurezza digitale, salute mentale e etica dell'AI. Il consiglio fornirà indicazioni continue per lo sviluppo di esperienze AI più sicure e adeguate all'età degli utenti adolescenti.

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Commenti all'articolo (1)

{dino}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
26-4-2026 13:31
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