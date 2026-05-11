WhatsApp Plus arriva su iPhone, ma la personalizzazione si paga

L'abbonamento costa 2,49 euro al mese.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-05-2026] Commenti

WhatsApp Plus è arrivato su iPhone: l'abbonamento premium del popolare software di messaggistica, dedicato agli utenti di iOS, debutta con una distribuzione per ora limitata che consente a un numero ristretto di account di attivare nuove funzioni di personalizzazione avanzata. Il servizio, già testato su Android nelle settimane precedenti, è ora disponibile su alcune installazioni della versione 26.17.74 dell'app, con un'estensione graduale prevista nelle prossime settimane.

L'abbonamento ha un costo di 2,49 euro al mese in Europa e offre una prova gratuita di durata variabile in base al Paese. La disponibilità dipende dall'account e dalla regione, e gli utenti possono verificare la presenza dell'opzione direttamente nelle impostazioni dell'app. Il piano è riservato esclusivamente a WhatsApp Messenger e non è accessibile agli account Business. WhatsApp Plus introduce una serie di strumenti pensati per ampliare la personalizzazione dell'interfaccia. Gli utenti possono scegliere tra 18 colori alternativi che sostituiscono il verde predefinito dell'app, includendo tonalità come Royal Purple, Coral Orange e Deep Navy. Questa funzione risponde a una richiesta ricorrente della community, che da anni sollecita una maggiore flessibilità estetica.

Si aggiungono anche 14 icone alternative per l'app, con stili che spaziano da versioni minimaliste a varianti più elaborate con effetti grafici decorativi. L'obiettivo è consentire una personalizzazione più profonda della schermata iniziale e dei menu, rendendo l'app visivamente più aderente alle preferenze dell'utente. Tra le novità più rilevanti figura l'aumento del limite delle chat fissate in alto, che passa da tre a venti. L'abbonamento include inoltre sticker premium con animazioni a schermo intero e overlay dinamici. Gli utenti non abbonati possono comunque visualizzarli quando ricevuti, ma solo gli iscritti possono scaricarli e utilizzarli nelle proprie conversazioni. Questa distinzione mantiene la compatibilità tra utenti senza introdurre limitazioni nella comunicazione.

WhatsApp Plus offre anche dieci nuove suonerie esclusive, utilizzabili per personalizzare notifiche e chiamate. Le impostazioni possono essere applicate in blocco a intere liste di chat, consentendo di differenziare rapidamente gruppi di conversazioni, come quelle lavorative rispetto a quelle personali.

Come dicevamo, la distribuzione è ancora limitata e non tutti gli utenti iOS possono attivare immediatamente all'abbonamento. La disponibilità dipende da criteri regionali e dall'attivazione progressiva da parte di Meta. Gli utenti che dispongono della versione compatibile possono verificare la presenza dell'opzione nelle impostazioni dell'app, dove è presente un pannello dedicato alla sottoscrizione. Il lancio di WhatsApp Plus si inserisce in una strategia più ampia di Meta, che sta sperimentando modelli di abbonamento anche su Instagram e Facebook. L'obiettivo è diversificare le fonti di ricavo senza alterare l'esperienza base delle piattaforme.