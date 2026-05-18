Firefox ottiene 6 milioni di nuovi utenti in UE

La possibilità di scegliere il browser muove il mercato.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-05-2026]

firefox 6 milioni utenti
Foto di Denny Müller.

Oltre a infastidire gli utenti, la schermata di scelta dei browser sugli smartphone imposta dall'Unione Europea ha davvero ampliato l'esposizione dei cosiddetti "browser alternativi"? Stando ai dati riportati da The Register, pare di sì: a quanto pare Firefox ha registrato oltre sei milioni di nuove selezioni da parte degli utenti europei da quando le regole del Digital Markets Act (DMA) sono entrate in vigore. Il dato, confermato da Mozilla, rappresenta uno dei primi effetti misurabili della normativa europea sul mercato dei browser mobili. Secondo Mozilla, l'incremento è stato rilevato a partire da marzo 2024, quando le piattaforme designate come gatekeeper hanno iniziato ad applicare l'obbligo di mostrare una schermata di selezione del browser al primo avvio o alla prima apertura del browser preinstallato. La fondazione ha indicato che una nuova selezione di Firefox avviene in media ogni dieci secondi, con un tasso di fidelizzazione cinque volte superiore rispetto agli utenti acquisiti tramite canali tradizionali.

L'aumento non è però stato uniforme tra i sistemi operativi. Su iOS l'impatto è stato particolarmente marcato, con una crescita del 113% rispetto a quanto ci si sarebbe aspettati in assenza della normativa, secondo uno studio dell'americano National Bureau of Economic Research che ha confrontato i dati europei con quelli di 43 paesi extra UE. Su Android, invece, l'incremento si è fermato al 12%, un valore attribuito alle diverse modalità con cui Google ha implementato la schermata di scelta. La differenza deriverebbe dal momento in cui la schermata viene mostrata: su iPhone e iPad appare alla prima apertura di Safari, quindi immediatamente dopo l'acquisto o l'aggiornamento del dispositivo; su Android compare solo al primo avvio o dopo un ripristino alle impostazioni di fabbrica.

Mozilla ha sottolineato che il DMA non si limita a riequilibrare la distribuzione dei browser, ma incide pure sugli aspetti tecnici legati ai motori di rendering. Per anni Apple ha imposto l'uso esclusivo di WebKit per tutti i browser su iOS, impedendo a Firefox di utilizzare il proprio engine Gecko. Con l'entrata in vigore della normativa, Apple è stata obbligata ad accettare motori alternativi almeno nel mercato europeo, e Mozilla sta lavorando a una versione di Firefox per iOS basata su Gecko. La fondazione ha ribadito che la diversità dei motori di rendering è un elemento critico per la salute dell'ecosistema web. Oggi la maggior parte dei browser utilizza Chromium, mentre WebKit domina su iOS. Firefox rimane uno dei pochi progetti con un engine completamente indipendente, e l'apertura imposta dal DMA potrebbe contribuire a preservare questa pluralità tecnologica.

Il fenomeno non riguarda solo Firefox. Altri browser come Brave, Opera, Vivaldi e Aloha hanno riportato aumenti significativi nelle prime settimane successive all'introduzione delle schermate di scelta, secondo una revisione della Commissione Europea. Anche DuckDuckGo ha segnalato un incremento del 40% nelle selezioni del proprio browser su Android. Mozilla ha inoltre evidenziato che, nonostante i progressi sul mobile, il DMA non ha ancora prodotto effetti equivalenti sul desktop. La fondazione accusa Microsoft di utilizzare pratiche ingannevoli per favorire Edge, sostenendo che la mancanza di una schermata di scelta del browser su Windows limita l'efficacia complessiva della normativa. In una dichiarazione, Mozilla ha affermato: «Il segnale è chiaro: quando le persone hanno una vera possibilità di scelta, la colgono e selezionano alternative».

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Nonostante la crescita degli utenti, Mozilla continua a dipendere economicamente dall'accordo con Google per l'impostazione del motore di ricerca predefinito in Firefox. La fondazione considera i nuovi utenti un segnale positivo, ma non sufficiente a risolvere le criticità finanziarie strutturali.

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Commenti all'articolo (1)

{fattinon foste}
Certo, parliamo di burocrazia e di auto-incensamenti, mentre Chrome furoreggia ed è in aumento. La gente vuole qualcosa di utile e vuole essere coccolata, in un mondo sempre più umanamente freddo, e se deve rinunciare alla privacy va bene lo stesso. Che poi sia il pastore a coccolarla, in attesa di tosarla, è un... Leggi tutto
18-5-2026 21:07
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