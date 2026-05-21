Microsoft fa marcia indietro: il tasto Copilot si potrà rimappare

Soltanto per replicare le funzioni dei tasti che ha cercato di rimpiazzare.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-05-2026]

rimappare tasto copilot
Foto di Panos Sakalakis.

Microsoft s'è arresa: con uno dei prossimi aggiornamenti di Windows 11 verrà introdotta la possibilità di rimappare il tasto Copilot, introdotto un paio d'anni fa, consentendogli di assumere le funzioni del tasto Ctrl di destra o del tasto del menu contestuale. La modifica s'è resa necessaria quando è diventato evidente che l'eliminazione di almeno uno di questi due tasti sulle tastiere, resa necessaria per lasciare spazio a Copilot, comprometteva certe scorciatoie da tastiera molto usate in flussi di lavoro professionali e l'uso di tecnologie assistive. Microsoft ha confermato che l'opzione sarà accessibile direttamente dalle Impostazioni di sistema, senza dover dipendere più da soluzioni dei produttori o da strumenti di terze parti.

In particolare, Microsoft ha riconosciuto che la sostituzione del tasto Ctrl destro o del tasto del menu contestuale ha creato difficoltà per utenti che fanno affidamento su screen reader. La documentazione ufficiale spiega che «i clienti che dipendono dal tasto Ctrl destro o dal tasto del menu di scelta rapida per le scorciatoie o per tecnologie assistive hanno riscontrato difficoltà nei flussi di lavoro», chiarendo così ufficialmente il motivo del cambio di direzione. La nuova impostazione sarà disponibile in Impostazioni -> Bluetooth & dispositivi -> Tastiera, con la possibilità di scegliere tra Copilot, Ctrl destro o menu contestuale. Microsoft avverte anche che alcune combinazioni che coinvolgono il tasto Shift sinistro e Ctrl destro potrebbero non funzionare in modo coerente su tutte le tastiere, suggerendo l'uso del tasto Shift destro in caso di problemi.

Il ripristino della rimappabilità si inserisce in una revisione più ampia della strategia Copilot, dopo mesi di critiche sull'integrazione estesa dell'assistente IA nel sistema operativo. L'aggiornamento offrirà un controllo nativo e indipendente dal produttore, mantenendo però limiti precisi: non sarà possibile assegnare macro personalizzate o avviare applicazioni di terze parti tramite il tasto, funzioni che continueranno a richiedere strumenti esterni. La disponibilità della funzione varierà in base al firmware e al design delle tastiere, e Microsoft raccomanda di non combinare impostazioni del produttore e impostazioni di Windows per evitare conflitti.

Spunti di approfondimento:
Copilot invade Excel
Copilot si attribuisce la paternità del codice
Copilot ridimensionato: Windows 11 perde notifiche intelligenti e assistenza nel...
Microsoft lancia il tasto Copilot

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Come ti colleghi a Internet da casa?
Fibra ottica 300 Mega o superiore
Fibra ottica 100-200 Mega
Fibra ottica 20-50 Mega
Fibra ottica 10 Mega
Adsl 20 Mega o superiore
Adsl fino a 10 Mega
Adsl fino a 5 Mega
Adsl fino a 2 Mega
Smartphone
Chiavetta
Via Satellite
Wi-Max

Mostra i risultati (3631 voti)
Maggio 2026
n. 4113 del 21-05-2026
Copilot invade Excel
n. 4112 del 19-05-2026
49.000 persone senza elettricità: il fornitore preferisce alimentare i datacenter della IA
n. 4111 del 15-05-2026
Gmail, lo spazio gratuito si riduce a 5 Gbyte
n. 4110 del 14-05-2026
Crisi della RAM, in vendita DDR 5 false con i chip in fibra di vetro
n. 4109 del 12-05-2026
Windows 11 accelera davvero
n. 4108 del 08-05-2026
Password in chiaro nella memoria di Edge
n. 4107 del 07-05-2026
Google Chrome scarica un modello AI da 4 GB senza avvisare gli utenti
n. 4106 del 05-05-2026
Ubuntu spinge sull'IA e divide gli utenti
n. 4105 del 01-05-2026
Disastro PocketOS: l'agente IA cancella database e backup in pochi secondi senza supervisione
Aprile 2026
n. 4104 del 29-04-2026
Telemarketing, arrivano i numeri brevi: identificheranno i servizi legittimi
n. 4103 del 27-04-2026
Windows 11 cambia rotta: Microsoft ricostruisce il sistema attorno alle richieste degli utenti
n. 4102 del 23-04-2026
Firefox 150, scovate 271 vulnerabilità con l'IA
n. 4101 del 22-04-2026
IPv6 supera IPv4 per un giorno
n. 4100 del 20-04-2026
Verifica dell'età, l'app UE si buca in meno di due minuti
n. 4099 del 16-04-2026
Alexa+ debutta in Italia: conversa, agisce e si integra nella smart home
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 21 maggio
2026
Microsoft fa marcia indietro: il tasto Copilot si potrà rimappare
2025
Non è proprio legale... ma le sanzioni sono irrisorie
2024
Microsoft inaugura l'era dei Copilot+ PC
2023
Il laptop a realtà aumentata
2022
Pwn2Own 2022, Windows 11 e Ubuntu cadono il primo giorno
2021
Internet Explorer, finalmente c'è la data di morte
2019
La plastica biodegradabile? Non è poi così ecologica
2018
Il campanello smart incontra l'auto smart
2017
Blue Whale, mito di morte pericolosamente gonfiato
2016
Il ''Service Pack 2'' di Windows 7
2015
Google manda le multe ai pirati
2014
I cimiteri delle auto nuove
2013
Il torto è sempre dei cittadini
2012
Terremoto in Emilia. Profeti e sensitivi tutti zitti
2011
Il caffè protegge dal cancro
2010
I Pirati della baia tornano all'arrembaggio
2009
Ibm brevetta le riunioni da 40 minuti
2008
L'evoluzione delle truffe on line
2007
Le parrocchie sono in rete, ma senza sito
2006
Banda larga, priorità per Gentiloni
2005
Italiani, un popolo di pirati
2004
Indagine sul trattato WIPO sulle trasmissioni
2003
Le vicende di TeleKom Serbia
2002
Nuove certezze per Telecom
2001
Tanta potenza, poco consumo
Olimpo Informatico


 
web metrics