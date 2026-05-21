Microsoft fa marcia indietro: il tasto Copilot si potrà rimappare

Soltanto per replicare le funzioni dei tasti che ha cercato di rimpiazzare.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-05-2026] Commenti

Microsoft s'è arresa: con uno dei prossimi aggiornamenti di Windows 11 verrà introdotta la possibilità di rimappare il tasto Copilot, introdotto un paio d'anni fa, consentendogli di assumere le funzioni del tasto Ctrl di destra o del tasto del menu contestuale. La modifica s'è resa necessaria quando è diventato evidente che l'eliminazione di almeno uno di questi due tasti sulle tastiere, resa necessaria per lasciare spazio a Copilot, comprometteva certe scorciatoie da tastiera molto usate in flussi di lavoro professionali e l'uso di tecnologie assistive. Microsoft ha confermato che l'opzione sarà accessibile direttamente dalle Impostazioni di sistema, senza dover dipendere più da soluzioni dei produttori o da strumenti di terze parti.

In particolare, Microsoft ha riconosciuto che la sostituzione del tasto Ctrl destro o del tasto del menu contestuale ha creato difficoltà per utenti che fanno affidamento su screen reader. La documentazione ufficiale spiega che «i clienti che dipendono dal tasto Ctrl destro o dal tasto del menu di scelta rapida per le scorciatoie o per tecnologie assistive hanno riscontrato difficoltà nei flussi di lavoro», chiarendo così ufficialmente il motivo del cambio di direzione. La nuova impostazione sarà disponibile in Impostazioni -> Bluetooth & dispositivi -> Tastiera, con la possibilità di scegliere tra Copilot, Ctrl destro o menu contestuale. Microsoft avverte anche che alcune combinazioni che coinvolgono il tasto Shift sinistro e Ctrl destro potrebbero non funzionare in modo coerente su tutte le tastiere, suggerendo l'uso del tasto Shift destro in caso di problemi.

Il ripristino della rimappabilità si inserisce in una revisione più ampia della strategia Copilot, dopo mesi di critiche sull'integrazione estesa dell'assistente IA nel sistema operativo. L'aggiornamento offrirà un controllo nativo e indipendente dal produttore, mantenendo però limiti precisi: non sarà possibile assegnare macro personalizzate o avviare applicazioni di terze parti tramite il tasto, funzioni che continueranno a richiedere strumenti esterni. La disponibilità della funzione varierà in base al firmware e al design delle tastiere, e Microsoft raccomanda di non combinare impostazioni del produttore e impostazioni di Windows per evitare conflitti.