Copilot diventa una barra laterale e ruba spazio alle altre applicazioni



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-05-2026]

copilot barra laterale
Foto di James Jeremy Beckers.

Dopo aver riconosciuto l'errore di coprire parti importanti delle applicazioni di Office con il pulsante flottante di Copilot, Microsoft sta ora testando una nuova modalità di visualizzazione per l'assistente IA in Windows 11: una barra laterale permanente, posta in verticiale, che chiaramente riduce lo spazio disponibile per le altre applicazioni. La funzione, individuata nelle build più recenti, introduce un menu dedicato nella barra del titolo che permette di ancorare Copilot al bordo destro o sinistro dello schermo, trasformandolo da finestra fluttuante a pannello stabile. A parte questa trasformazione, la barra laterale mantiene invariata l'esperienza di base di Copilot.

Quando ancorato, il pannello occupa una porzione fissa dello schermo e costringe le altre applicazioni a ridimensionarsi automaticamente. Il sistema utilizza un set di opzioni di snapping dedicato, distinto dai layout nativi di Windows 11, con quattro modalità: finestra standard, modalità picture‑in‑picture, ancoraggio a sinistra e ancoraggio a destra. Il comportamento ricorda la prima implementazione di Copilot del 2023, quando l'assistente era integrato come pannello laterale fisso, ma con un controllo più limitato da parte dell'utente. La nuova versione offre maggiore flessibilità, consentendo di passare rapidamente tra finestra fluttuante e barra laterale.

Il principale effetto collaterale riguarda la riduzione dello spazio disponibile per le applicazioni. Su monitor ultrawide o configurazioni multi‑schermo l'impatto è minimo, mentre su laptop da 15 o 16 pollici con rapporto 16:9 la perdita di area utile è più evidente. Le fonti sottolineano che Copilot continua ad aprirsi come finestra fluttuante per impostazione predefinita, ma non è chiaro se questa scelta rimarrà invariata nelle versioni future. Il nuovo menu di snapping è accessibile passando il cursore sulla barra del titolo della finestra di Copilot. Come già accennavamo, le opzioni includono anche la modalità picture‑in‑picture, già presente nelle versioni precedenti, che consente di mantenere l'assistente in un riquadro ridotto sempre in primo piano. La presenza di layout dedicati suggerisce che Microsoft stia sperimentando un'integrazione più profonda con l'interfaccia di Windows 11.

La funzione è attualmente disponibile solo per un numero limitato di utenti e non è stata annunciata ufficialmente. Non è chiaro se verrà integrata nella versione stabile di Windows 11 o se rimarrà un esperimento. Le build che includono la funzione mostrano anche modifiche minori all'interfaccia, come un nuovo comportamento del ridimensionamento automatico delle finestre quando Copilot viene ancorato. Le prime reazioni sono miste. Alcuni apprezzano la possibilità di mantenere Copilot sempre visibile, soprattutto in contesti professionali, mentre altri considerano la barra laterale un ingombro non necessario. Le discussioni online mostrano che la richiesta principale è mantenere la possibilità di disattivare o ridurre l'impatto visivo dell'assistente, soprattutto su dispositivi con schermi più piccoli.

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