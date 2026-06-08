Traffico web, i bot sorpassano gli umani

L'impatto degli agenti IA cresce rapidamente.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-06-2026]

bot supera traffico umano
Foto di Enchanted Tools.

Secondo i dati più recenti pubblicati da Cloudflare e confermati da un intervento del CEO Matthew Prince, il traffico web generato da bot ha superato quello umano con largo anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Le misurazioni mostrano che la maggioranza delle richieste HTTP per contenuti HTML proviene ora da sistemi automatizzati, inclusi agenti basati su modelli linguistici e crawler utilizzati per l'addestramento o l'esecuzione di compiti complessi. Le rilevazioni provengono dal pannello pubblico Radar, che aggrega il traffico osservato dall'infrastruttura Cloudflare, la quale gestisce una quota significativa dei siti globali. Secondo i dati più recenti, la percentuale di richieste attribuite a bot si colloca tra il 53% e il 60% nelle finestre di campionamento, con un picco del 57% registrato il 27 aprile 2026. La soglia del sorpasso è stata raggiunta nei mesi precedenti, ma è diventata evidente solo con l'aggiornamento delle metriche.

Matthew Prince ha commentato la situazione in un post pubblico affermando: «È successo più velocemente di quanto avessi previsto. Pensavo sarebbe accaduto alla fine del 2027, poi all'inizio del 2027, ma il traffico degli agenti sta crescendo così rapidamente che i bot hanno superato il traffico umano online per la prima volta nella storia di Internet». La dichiarazione conferma quanto anticipato in un intervento alla conferenza SXSW, dove aveva spiegato che gli agenti IA visitano ordini di grandezza più pagine rispetto a un utente umano. Il fenomeno è attribuito principalmente alla diffusione di agenti basati su modelli generativi, che per rispondere a una singola richiesta possono consultare migliaia di pagine. Un esempio citato da Prince riguarda la ricerca di un prodotto: mentre un utente visiterebbe pochi siti, un agente automatizzato può raggiungere migliaia di pagine per completare lo stesso compito. Questo comportamento moltiplica il volume complessivo di richieste, aumentando il peso del traffico automatizzato.

La distribuzione geografica del traffico non è uniforme. Alcune regioni mostrano percentuali particolarmente elevate di richieste automatizzate, come Gibilterra, dove oltre il 90% delle richieste HTTP è classificato come bot. Anche Singapore e Iran presentano valori superiori al 75%. Questi dati non indicano necessariamente una concentrazione di operatori malevoli, ma riflettono la presenza di infrastrutture di hosting, l'uso di VPN e la localizzazione apparente del traffico generato da agenti automatizzati. Prima dell'espansione dei modelli generativi, la quota di traffico bot era stimata intorno al 20%, generata per lo più dai crawler dei motori di ricerca. Le attività automatizzate malevole, come scraping aggressivo o tentativi di frode, rappresentavano una parte significativa ma minoritaria del totale. L'introduzione di agenti IA ha aggiunto un nuovo livello di traffico, caratterizzato da volumi elevati e da un comportamento più simile a quello umano, ma su scala molto maggiore.

Il sorpasso del traffico automatizzato rispetto a quello umano ha implicazioni operative per i gestori di siti e servizi online. L'aumento delle richieste HTML provenienti da agenti IA comporta un carico maggiore sui server, con effetti sulle strategie di caching, sulle politiche di rate limiting e sulla capacità di distinguere tra traffico legittimo e attività potenzialmente dannose. Le aziende devono quindi adattare le proprie infrastrutture per gestire un volume crescente di richieste non umane. Prince ha osservato che la crescita del traffico automatizzato richiederà nuove soluzioni infrastrutturali, come ambienti isolati per l'esecuzione di agenti IA che possano essere creati e distrutti rapidamente. Questi sistemi potrebbero diventare necessari per gestire scenari in cui milioni di agenti vengono attivati simultaneamente per svolgere compiti complessi su richiesta degli utenti.

Ti raccomandiamo anche:
Digg fallisce e rinasce: da clone di Reddit ad aggregatore di notizie sulla IA
Venti minuti per ingannare l'IA: ChatGPT e Gemini preda della disinformazion...
OpenClaw "impazzisce" e svuota una casella email: campanello d'allarme globa...
Meta brevetta una IA per postare anche dopo la morte su Facebook, Instagram e Wh...

Il fenomeno è destinato a proseguire, secondo le proiezioni, con una quota di traffico umano che rappresenterà una frazione sempre più ridotta del totale. L'evoluzione dei modelli generativi e la riduzione dei costi di esecuzione degli agenti IA contribuiscono a rendere sempre più intensa la generazione di grandi volumi di richieste, amplificando ulteriormente la distanza tra traffico umano e automatizzato.

Leggi anche:
L'AI Perplexity finisce in tribunale per violazione del copyright. Le accuse...
Cloudflare spiega che cosa è successo. Tutta colpa di una configurazione
Eliza colpisce ancora
Cloudflare: l'IA sta distruggendo il web

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)

{nadir}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
8-6-2026 09:15
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual č il tuo approccio con la tecnologia?
La ostacolo con tutte le mie forze: porta solo guai, inquinamento, distruzione e guerra. Il mio stile di vita ideale e' quello degli Amish della Pennsylvania.
Sono poco interessato, uso le macchine al minimo indispensabile, e solo per l'utilizzo pratico. Per esempio, uso il telefono per comunicare, l'auto per muovermi sulle lunghe distanze e il computer per fare strani calcoli elaborati.
La tecnologia non e' buona o cattiva, essa si limita a fornirci degli strumenti piu' potenti. Se vengono usati a fin di bene o male, il merito o la colpa sono solo nostri.
Amo circondarmi di macchinette che fanno cose fino a ieri impensabili. Essere aggiornato e' per me un sottile godimento, per certi versi una piacevole dipendenza.

Mostra i risultati (4337 voti)
Giugno 2026
n. 4120 del 08-06-2026
Iliad lancia il suo FWA: modem 5G, attivazione rapida e velocità fino a 300 Mbps
n. 4119 del 05-06-2026
Microsoft: sistema operativo e app sono al capolinea. È l'ora degli agenti IA
n. 4118 del 03-06-2026
Quousque tandem abutere, Ursula, patientia nostra?
n. 4117 del 01-06-2026
Grave falla in 7-Zip
Maggio 2026
n. 4116 del 29-05-2026
Denunce ai Carabinieri sull'app IO
n. 4115 del 27-05-2026
Apre Virtual OS Museum: 75 anni di sistemi operativi
n. 4114 del 25-05-2026
Crisi delle memorie, la luce in fondo al tunnel
n. 4113 del 21-05-2026
Copilot invade Excel
n. 4112 del 19-05-2026
49.000 persone senza elettricità: il fornitore preferisce alimentare i datacenter della IA
n. 4111 del 15-05-2026
Gmail, lo spazio gratuito si riduce a 5 Gbyte
n. 4110 del 14-05-2026
Crisi della RAM, in vendita DDR 5 false con i chip in fibra di vetro
n. 4109 del 12-05-2026
Windows 11 accelera davvero
n. 4108 del 08-05-2026
Password in chiaro nella memoria di Edge
n. 4107 del 07-05-2026
Google Chrome scarica un modello AI da 4 GB senza avvisare gli utenti
n. 4106 del 05-05-2026
Ubuntu spinge sull'IA e divide gli utenti
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 8 giugno
2025
SPID, dopo Aruba anche InfoCert diventa a pagamento
2024
L'alternativa open source a Windows Recall
2023
Rarbg, inizia l'attacco dei cloni
2022
TIM si accorda con i sindacati per 1.200 prepensionamenti
2021
Microsoft nasconde la fotocamera sotto lo schermo che forma il logo di Windows
2020
Windows 10, all'aggiornamento non piacciono le memorie Optane di Intel
2019
Amazon svela il nuovo drone ibrido per le consegne
2018
L'auto volante di Larry Page: si impara a guidare in meno di un'ora
2017
Ex attrice a luci rosse chiama in causa i pirati
2016
Axl Rose, ingrassato, vorrebbe rimuovere le sue foto da Google
2015
La macchina per spillare la birra in bottiglia o in lattina
2014
Diamanti, passi avanti nel teletrasporto quantistico
2013
Ragazza tradita scopre tresca su Facebook, si vendica a modo suo
2012
Gli hacker di Anonymous colpiscono Beppe Grillo - aggiornamento
2011
Tim, questa è innovazione
2010
I primi cellulari Nokia Dual Sim
2009
Un bug nel Service Pack 2 fa scadere SharePoint
2008
Red Hat aggiorna Enterprise Linux alla versione 5.2
2007
Il vecchio cellulare fa la carità
2006
Mitnick 2.0
2005
Quando Linux fa politica
2004
In vendita i DVD a doppio strato
2003
La Playstation 2 entra all'Università
2002
La Repubblica delle intercettazioni
2001
Guerre Stellari Episodio I - il montaggio fantasma
Olimpo Informatico


 
web metrics