Universal porterà al cinema 10 videogiochi classici Atari

Potremmo essere alle soglie dell'Atari Cinematic Universe.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-07-2026] Commenti

Universal Pictures ha acquisito i diritti per realizzare adattamenti cinematografici basati su dieci storici videogiochi Atari, avviando una delle operazioni più ampie mai condotte da uno studio su proprietà videoludiche classiche. L'accordo comprende titoli come Asteroids, Adventure, Berzerk, Breakout, Centipede, Crystal Castles, Millipede, Missile Command, Pong e Yars' Revenge, aprendo la strada a una possibile serie di produzioni che attingono direttamente al catalogo dell'azienda fondata negli anni '70. Secondo le informazioni disponibili, Universal avrebbe già acquistato una sceneggiatura originale basata su uno dei dieci titoli, senza specificare quale. Il copione sarebbe firmato da Matt Reilly e Carl Hampe, mentre la produzione sarebbe affidata a Guymon Casady di Entertainment 360. Casady ha dichiarato che «i migliori giochi Atari ti immergevano in un mondo e lasciavano che fosse la tua immaginazione a fare il resto», aggiungendo che gli autori hanno visto «l'opportunità di prendere quello spirito e costruire attorno ad esso un'avventura originale su larga scala».

L'accordo è stato commentato anche da Wade Rosen, presidente e CEO di Atari, che ha sottolineato come le proprietà dell'azienda siano rimaste parte della cultura pop per oltre cinquant'anni. Rosen ha affermato: «Siamo entusiasti di lavorare con Universal e Entertainment 360 per portare lo spirito del nostro marchio e dei nostri giochi in un nuovo medium». La collaborazione punta a trasformare esperienze videoludiche essenziali, spesso basate su meccaniche semplici, in narrazioni cinematografiche più articolate. Universal aveva peraltro già acquisito i diritti per un adattamento di Asteroids nel 2009, ma il progetto non aveva mai raggiunto la fase di produzione. L'accordo attuale amplia significativamente il perimetro, lasciando aperta la possibilità di sviluppi multipli o di un universo narrativo condiviso, anche se lo studio non ha confermato alcuna strategia specifica.