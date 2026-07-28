Arriva la laurea per influencer: per superare gli esami servono follower veri



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-07-2026]

laurea influencer content creation arizona
Foto di Bruce Mars.

L'Arizona State University ha lanciato un nuovo corso di laurea per diventare influencer: si tratta del corso di Content Creation, un percorso accademico che richiede agli studenti di produrre contenuti reali e ottenere follower autentici come parte integrante della valutazione. Il programma, che sarà attivo dal semestre autunnale, formalizza ciò che molti studenti già fanno spontaneamente ma con crediti universitari e obiettivi misurabili.

Il corso è strutturato come una laurea quadriennale e include moduli dedicati alla produzione video, alla gestione delle community, alla scrittura per il web, alla strategia dei contenuti e all'analisi dei dati. Le fonti indicano che gli studenti devono dimostrare di saper costruire un pubblico reale, con metriche verificabili e non acquistate. L'università specifica che i follower devono essere "autentici", un requisito che, in un contesto accademico, introduce un curioso paradosso: per laurearsi bisogna convincere persone reali a seguire contenuti prodotti per un compito universitario. Il programma è stato sviluppato dal Department of Film and Media Studies e include corsi tecnici come montaggio video, produzione audio, gestione delle piattaforme social e analisi delle performanceIl percorso comprende anche elementi di marketing, psicologia dei media e comunicazione digitale, con l'obiettivo dichiarato di formare "professionisti" capaci di operare nell'economia dei creator.

Gli studenti devono completare progetti che prevedono la pubblicazione di contenuti su piattaforme reali. Le performance vengono monitorate attraverso strumenti analitici, e la crescita del pubblico è parte della valutazione; non esiste un numero minimo di follower richiesto per superare il corso, ma la capacità di generare engagement è considerata un indicatore fondamentale. Il programma include anche corsi dedicati alla gestione dei rischi, come la sicurezza digitale, la tutela della privacy e la prevenzione delle "crisi reputazionali". Gli studenti devono dimostrare di saper gestire situazioni critiche, come commenti ostili o improvvisi cali del coinvolgimento degli utenti, trasformando problemi comuni del mondo dei creatori di contenuti in esercitazioni accademiche.

Una parte del percorso è dedicata alla monetizzazione. Le fonti riportano che gli studenti studiano modelli di business basati su sponsorizzazioni, collaborazioni, merchandising e piattaforme di finanziamento diretto. L'obiettivo è fornire competenze utili per trasformare la produzione di contenuti in un'attività sostenibile, anche se il programma non garantisce alcun tipo di accordo commerciale. Il corso prevede inoltre attività pratiche in studio, con attrezzature professionali per la produzione di video e audio. Gli studenti hanno accesso a laboratori dedicati, dove possono sperimentare formati diversi, dalla produzione di vlog alla creazione di contenuti per campagne social. La valutazione include anche la capacità di adattare i contenuti alle specifiche tecniche delle piattaforme.

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Alcuni docenti della Arizona University hanno definito il corso «una risposta alle esigenze del mercato», mentre altri hanno sottolineato che l'obiettivo è insegnare competenze tecniche e non «creare celebrità», come i primi critici hanno subito ipotizzato. Il programma è stato infatti accolto con curiosità e qualche perplessità. Sui social circolano commenti ironici, come «finalmente si può diventare influencer senza mentire ai genitori dicendo che è un lavoro vero». Altri hanno invece sottolineato che il corso formalizza competenze già richieste nel mercato del lavoro, dove la gestione dei contenuti digitali è diventata una professione consolidata.

La descrizione ufficiale del corso evidenzia che il percorso è pensato per studenti interessati alla comunicazione digitale, alla produzione multimediale e alla gestione delle community online. L'università considera il programma un modo per preparare gli studenti a un settore in rapida crescita, dove la capacità di creare contenuti efficaci è sempre più richiesta.

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