Winamp rinasce (di nuovo) e si fonde con Deezer

La nuova versione arriverà il prossimo anno.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-07-2026]

winamp deezer
Foto di Lee Campbell.

Winamp ha annunciato la propria, ennesima trasformazione: a partire dal 2027 avrà una nuova versione basata su un'integrazione profonda con Deezer, trasformando lo storico player in una piattaforma moderna capace di gestire streaming, librerie locali e funzioni avanzate. L'annuncio arriva da una comunicazione ufficiale che conferma la collaborazione strategica tra le due aziende, con l'obiettivo di costruire la prossima generazione del software mantenendo la sua identità originale ma aggiornandone l'architettura tecnica.

La nuova versione supporterà direttamente le API di Deezer, che forniranno accesso al catalogo musicale, alle playlist e alle funzioni di streaming. L'integrazione permetterà a Winamp di operare come un client completo per il servizio, con gestione dei contenuti, raccomandazioni e sincronizzazione. Il player continuerà a supportare anche file locali, mantenendo la caratteristica che lo ha reso popolare negli anni Novanta e Duemila. Il rilascio è previsto nel 2027 e includerà un'interfaccia rinnovata, progettata per combinare elementi classici con un layout più moderno. La collaborazione con Deezer è descritta come un passo necessario per garantire continuità al progetto, dopo anni di aggiornamenti sporadici e tentativi di rilancio.

La partnership prevede anche l'adozione delle tecnologie di personalizzazione di Deezer, tra cui algoritmi di suggerimento e funzioni editoriali. Winamp potrà quindi proporre contenuti basati sulle abitudini di ascolto dell'utente, sfruttando la piattaforma di analisi del servizio francese. Winamp manterrà la sua natura multipiattaforma: il player sarà disponibile su Windows, macOS, Linux e dispositivi mobili, con un'attenzione particolare alla sincronizzazione tra versioni; inoltre, il software supporterà anche dispositivi connessi e sistemi embedded, ampliando così il campo di utilizzo rispetto alle versioni precedenti.

Il progetto include ache un nuovo framework per gli sviluppatori, che potranno creare estensioni e componenti aggiuntivi. Winamp ha storicamente ospitato una vasta comunità di creatori di skin e plugin, e la nuova versione punta a recuperare questo elemento con strumenti aggiornati. La piattaforma offrirà API documentate e un sistema di distribuzione dei componenti integrato. La nuova versione di Winamp includerà strumenti di migrazione per gli utenti storici, permettendo di importare playlist e configurazioni dalle versioni precedenti. Saranno disponibili anche funzioni di backup e sincronizzazione cloud, gestite tramite l'infrastruttura di Deezer.

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Prima del rilascio ci sarà una fase di beta pubblica, che permetterà agli utenti di testare le nuove funzioni e fornire riscontri. Sono previsti aggiornamenti regolari e un ciclo di sviluppo continuo, con l'obiettivo di mantenere il player competitivo nel mercato dello streaming.

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