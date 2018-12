Per il quinto anno di fila, 123456 è la password più usata al mondo

Le cattive abitudini non muoiono mai.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-12-2018] Commenti

Anche per questo 2018 in via di conclusione, "123456" risulta essere la password più amata e utilizzata.

La classifica delle password più adoperate è opera di SplashData, che da otto anni si assume il compito di stilarla ottenendo i dati dalle - peraltro sempre più numerose - violazioni che mettono a repentaglio i dati degli utenti.

Tutti i furti, gli attacchi di ransomware, gli hackeraggi e in generale gli atti dei criminali informatici hanno quindi portato a scoprire che per il quinto anno consecutivo la password più usata è proprio "123456", seguita da "password" al secondo posto.

«Le brutte abitudini faticano a morire» ha spiegato SplashData. «Dopo aver valutato oltre 5 milioni di password sfuggite in Internet, abbiamo scoperto che gli utenti continua a usare le stesse password facilmente indovinabili e prevedibili».

«Usare queste password» continua l'azienda «espone tutti seriamente al rischio di venir compromessi e di vedere la propria identità rubata».

I problemi non riguardano soltanto le persone comuni, che magari pensano di potersi non curare della sicurezza perché non hanno nulla da nascondere: il 2018 ha visto anche persone note, che forse dovrebbero aver maggiormente a cuore la loro privacy, usare password imbarazzanti.

Il caso peggiore è forse quello di Kanye West che davanti a tutti, mentre era in visita al presidente americano Donald Trump, ha svelato che il codice di sblocco del suo telefonino era "000000".

Non va meglio a chi in teoria fa della sicurezza il proprio mestiere. Un'indagine interna del governo americano ha scoperto che al Pentagono «le credenziali di gestione erano così scarse che un gruppo è riuscito a individuare la password di amministrazione di un sistema in nove secondi».

Sondaggio Stai creando un nuovo account su un sito. Come sar la tua password? Ho una sola password per tutti i miei account Ho varie password che uso a rotazione quando devo creare un nuovo account Ho un template per le password che modifico per ogni account Creo una nuova password, assicurandomi che sia robusta

Mostra i risultati (1250 voti)

Leggi i commenti (12)

Non parliamo poi di chi, seppur con intento scherzoso, invita le persone a usare password deboli: come Nutella, che via Twitter ha suggerito a usare proprio "Nutella" come password.

Ci sono numerosi altri casi, ma la sostanza è sempre la stessa: quasi nessuno investe abbastanza tempo nel creare una password che non sia banale né indovinabile.

Qui sotto, la classifica delle password più usate elaborata da SplashData.

1. 123456

2. password

3. 123456789

4. 12345678

5. 12345

6. 111111

7. 1234567

8. sunshine

9. qwerty

10. iloveyou