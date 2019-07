Samsung Galaxy S10 e smartphone pieghevole, ''unfolding the future''

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-01-2019] Commenti (2)

Si sa che, il prossimo 20 febbraio, Samsung svelerà il Galaxy S10, lo smartphone di punta ideato dall'azienda coreana per quest'anno.

Tuttavia, la star di quest'anno sarà più probabilmente un altro modello, quel Galaxy F di cui si parla ormai da qualche mese e che, a quanto si evince da un comunicato stampa rilasciato sul sito ufficiale di Samsung, sarà annunciato nello stesso giorno.

Ciò che rende il Galaxy F tanto atteso è lo schermo flessibile di cui sarà dotato: infatti, l'idea che venga rivelato insieme al Galaxy S10 è nata in seguito al titolo dell'evento del 20 febbraio, ossia Unfolding the future, ritenuto un non troppo velato riferimento alle caratteristiche del display.

A corroborare l'ipotesi c'è poi un articolo del Wall Street Journal che, citando fonti interne, indica la medesima data per lo svelamento.

Ciò che è meno chiaro è quando il Galaxy F sarà messo in vendita: mentre per il Galaxy S10 possiamo attenderci le solite tempistiche, per il modello più innovativo nemmeno le voci di corridoio sono in grado di indicare se l'arrivo sugli scaffali sarà immediato o se invece quella del 20 sarà una semplice presentazione (e non un annuncio ufficiale), e pertanto la possibilità di acquistarlo si farà attendere.

Sondaggio Quanto usi il tablet? Molto. Ce l'ho sempre con me. Almeno una volta al giorno. Non tutti i giorni. Raramente. Non lo uso quasi mai. Non ho un tablet.

Mostra i risultati (2014 voti)

Leggi i commenti (1)

Samsung sembra particolarmente brava a mantenere il segreto circa i dettagli di questo smartphone, di cui non si conoscono nemmeno le specifiche tecniche al di là della presenza di due schermi, uno dei quali pieghevole.

Ciò che invece sembra più sicuro è il prezzo, tutt'altro che economico: si parla di cifre che andranno tra i 1.300 e i 2.100 euro.