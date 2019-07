Scoperto a falsificare documenti perché usava i font sbagliati

Calibri non esisteva prima del 2007.

Fare bene il criminale è più difficile che fare bene la persona onesta: bisogna infatti tenere conto di tutti quei dettagli che rendono credibile una bugia.

Prendiamo il caso di Gerald McGoey, canadese CEO di Look Communications fino a che l'azienda non ha dichiarato bancarotta, evento a seguito del quale a McGoey è stato ordinato di pagare ai creditori l'equivalente di 4,92 milioni di euro.

Per evitare di ottemperare - e così perdere la casa - McGoey ha presentato alcuni (falsi) documenti firmati: essi dimostravano che l'abitazione era detenuta in forma fiduciaria dalla moglie e dai tre figli, e pertanto la Corte non poteva toccarla.

Il piano avrebbe potuto funzionare se l'uomo non avesse commesso un errore. Per stilare i documenti, che portano date tra il 1995 e il 2014, ha infatti usato i caratteri Cambria e Calibri, font oggi a disposizione di chiunque utilizzi Microsoft Word.

Il problema sta nel fatto che Cambria, usato tra gli altri nel documento datato 1995, è stato progettato nel 2004 e Calibri nel tra il 2002 e il 2004. Non solo: entrambi hanno iniziato a essere diffusi soltanto nel 2007, quando sono stati integrati in Windows Vista e Microsoft Office 2007.

È stato infatti con quelle edizioni dei software che Microsoft ha distribuito i cosiddetti C Fonts, una serie di tipi di carattere i cui nomi iniziano tutti con la lettera C tra i quali ci sono, appunto, Cambria e Calibri.

Solo dal 2007 Calibri ha sostituito il Times News Roman come carattere predefinito in Word. Insomma, i font adoperati hanno fatto crollare l'intero castello di carte costruito dall'uomo d'affari canadese.

Non è peraltro la prima volta che accade qualcosa del genere: già nel 2017 e prima ancora nel 2012 l'ex primo ministro pakistano e il governo turco si sono trovati in difficoltà per aver usato i font sbagliati per creare i documenti a copertura delle proprie malefatte, anche se poi il tribunale turco ha risolto la questione decidendo di ignorare l'incongruenza e condannare ugualmente le persone indicate dai documenti falsi.