La lavastoviglie compatta che lava i piatti in 10 minuti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-01-2019] Commenti (9)

Si chiama Tetra, è la vincintrice del Best of Innovation Award del CES 2019, ed è un lavastoviglie "da tavolo": occupa molto meno spazio di un modello tradizionale e può semplicemente essere appoggiata su uno dei mobili della cucina, un po' come si fa con la macchina del caffè.

Ideata da Heatworks e Frog Design, non ha nemmeno bisogno di un'allacciamento alle tubature dell'acqua: tutto ciò che serve è una presa per l'elettricità.

Ovviamente, Tetra ha comunque bisogno di acqua: utilizza un proprio serbatoio e, in questo modo, secondo i suoi ideatori consente agli utenti di tenere sotto controllo il consumo d'acqua (la dose si regola in base al numero di piatti posti all'interno), cosa non possibile con le normali lavastoviglie.

Le misure di questa macchina sono di 45 x 41 x 35 centimetri; l'interno comprende il compartimento per il detersivo e una rastrelliera modulare da configurare in base alle stoviglie da lavare.

Il lavaggio è gestito dalla tecnologia che Heatworks chiama Ohmic Array: a detta dell'azienda, permette «un controllo preciso della temperatura» e garantisce l'accesso a diversi programmi, dai cicli veloci alla sterilizzazione dei biberon.

Un normale ciclo di lavaggio dura 10 minuti, e ciò è reso possibile anche dalla particolare modalità di riscaldamento dell'acqua usata da Tetra (sempre parte della Ohmic Array Technology).

Sondaggio Qual è il primo dispositivo che utilizzi, la mattina? Il cellulare La Tv La radio Il computer Il rasoio La macchinetta del caffè L'asciugacapelli

Mostra i risultati (3487 voti)

Leggi i commenti (15)

«Anziché avere degli elementi che si riscaldano e poi trasferiscono il calore all'acqua, noi facciamo passare la corrente elettrica attraverso l'acqua stessa» spiega Heatworks. «Usando elettrodi di grafite e controlli elettronici, aumentiamo lo stato energetico delle molecole d'acqua, che quindi si muovono più in fretta. Più velocemente si muovono, più energia cinetica hanno. Ciò fa sì che le molecole inizino a scontrarsi tra loro; questa energia cinetica diventa calore. Attraverso questo trasferimento diretto di energia, l'acqua viene riscaldata immediatamente».

Tetra non è ancora in vendita: sarà possibile preordinarla entro la fine del primo trimestre di quest'anno, e il prezzo sarà di 299 dollari.

Qui sotto, il video di presentazione e alcune immagini.