Steve Wozniak preoccupato per la mancanza di un iPhone pieghevole

Nel corso degli anni, e soprattutto dopo il rientro di Steve Jobs, Apple s'è guadagnata la fama di azienda in grado di precorrere i tempi e dettare il passo dell'innovazione tecnologica, in particolare per quanto riguarda smartphone, tablet e dispositivi portatili in generale.

Le novità presentate al Mobile World Congress hanno però evidenziato come Apple non sia presente in almeno un campo che pare destinato a essere molto affollato nel prossimo futuro: quello degli smartphone pieghevoli come il Samsung Galaxy Fold e lo Huawei Mate X.

C'è una persona che per questa mancanza ora è molto preoccupata: Steve Wozniak, co-fondatore di Apple insieme a Jobs.

«Per molto tempo Apple è stata un'azienda leader in aree come il Touch ID, il Face ID, e i pagamenti facilitati attraverso il telefono. Non è però una leader in aree come quella dei telefoni pieghevoli, e ciò mi preoccupa perché vorrei proprio un telefono pieghevole» ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg.

Non è chiaro se questa affermazione implichi una certa conoscenza da parte di Wozniak dei piani di Apple per i futuri prodotti, ma è certo almeno possibile che egli parli in questo modo perché sa che, oltre a non avere pronto un iPhone pieghevole, l'azienda da lui fondata non ha nemmeno intenzione di prepararne uno per il futuro.

Già qualche tempo fa Steve Wozniak aveva lasciato intendere che il futuro di Apple sarebbe dipeso meno dall'iPhone, pur evitando di entrare nei dettagli: «Hanno avuto un successo così grande con l'iPhone che esso è diventato il centro dell'attività per molto tempo» - aveva detto «ma adesso stanno diversificando».