YouTube, niente più commenti per i video che ritraggono minori

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-03-2019] Commenti

YouTube ha deciso: i video che hanno per protagonisti dei minori non potranno più essere commentati.

La decisione è stata presa dopo che nelle scorse settimane è stata notata, in calce a diversi filmati caricati da bambini, la presenza non solo di commenti dispregiativi ma anche di commenti «predatori», ossia con un contenuto tale da far sospettare i loro autori di pedofilia.

L'accezione di «predatore» usata in questo caso è quella resa nota dalla terminologia americana, in cui quanti si macchiano di violenza sessuale vengono definiti «sexual predator».

Con l'intento di proteggere i propri utenti più fragili, come spiegato in un intervento sul blog ufficiale, YouTube ha già rimosso i commenti da «decine di milioni di video che potrebbero essere oggetto di comportamento predatorio».

Nei prossimi mesi - continua YouTube - l'identificazione di video che ritraggono minori continuerà e anche per essi scatterà la chiusura e l'eliminazione dei commenti.

Sondaggio Quale di questi consigli daresti per primo a tuo figlio? Comunica solo con persone che conosci. Non condividere messaggi o immagini offensive. Scegli un nome utente appropriato. Non condividere informazioni personali. Seleziona le foto con attenzione. Ricorda che tutto ciò che condividi è permanente. Segnala tutto ciò che ti mette a disagio. Il mio consiglio è un altro: lo esprimo utilizzando i commenti nel forum qui sotto.

Mostra i risultati (1644 voti)

Leggi i commenti (31)

Non tutti i canali però vedranno sparire la possibilità di interagire con gli spettatori. In alcuni - non meglio specificati - casi, i commenti saranno mantenuti, ma potrà essere necessario introdurre la moderazione degli interventi e anche «dimostrare la presenza di un basso rischio di comportamento predatorio».

L'operazione di pulizia svolta negli ultimi tempi ha comportato anche la chiusura di certi canali che «in qualche modo cercavano di mettere in pericolo i bambini» e lo sviluppo di un nuovo sistema di classificazione dei commenti, capace di identificare e rimuovere quelli pericolosi.