Il nuovo Edge supporterà Internet Explorer nelle schede

Si potranno aprire ''tab'' con il vecchio motore di rendering.

A mano a mano che si avvicina il rilascio del nuovo Edge basato su Chromium aumentano anche le indiscrezioni sulle funzionalità che saranno presenti al momento del lancio del browser di Microsoft.

L'ultima di queste riguarda la possibilità che Edge ospiti non uno ma due motori di rendering: Blink, ossia il motore di Chromium, e Trident, quello di Internet Explorer.

L'informazione proviene da WalkingCat, che ipotizza anche i motivi dietro a questa decisione: soddisfare i bisogni dell'utenza aziendale.

Nonostante Internet Explorer sia stato abbandonato da Microsoft da tempo, diverse aziende hanno ancora soluzioni interne che lo richiedono e non funzionano con gli altri browser, nemmeno con Edge.

Tutto ciò è già problematico perché costringe a mantenere in uso Internet Explorer, con il risultato che spesso i dipendenti, anche se viene loro raccomandato di usarlo soltanto per le applicazioni della intranet aziendale, finiscono per usarlo anche per la navigazione normale.

Mettere a disposizione di Edge anche il motore di Internet Explorer sarebbe la soluzione che tiene in considerazione sia le esigenze delle applicazioni aziendali che quelle della normale navigazione nel web.

Allo stato attuale, Trident si attiva tramite un apposito flag nelle impostazioni, alla voce Enable IE Integration, la cui descrizione spiega che questa opzione si apre la possibilità di ospitare Internet Explorer in una scheda,

In effetti, l'abilitazione attiva una nuova voce del menu, chiamata Host IE in tab e che, logicamente, dovrebbe permettere di aprire una nuova scheda in cui anziché il motore predefinito si usa il vecchio IE.

In realtà, allo stadio attuale dello sviluppo le cose non stanno proprio così: anziché aprirsi una scheda all'interno di Edge viene lanciato Internet Explorer, che è tuttora presente in tutte le versioni di Windows da 7 in avanti.

Le diciture non lasciano però spazio a dubbi: quando lo sviluppo sarà finito, IE si farà ospitare all'interno di una scheda di Edge.