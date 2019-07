Il Galaxy Fold è ''delicato in modo preoccupante''

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-04-2019] Commenti (20)

«Delicato in modo preoccupante»: così i ragazzi di iFixit, noti soprattutto per l'abilità con cui fanno a pezzi i dispositivi elettronici più svariati, svelandone i segreti interni e indicando la via a chi vuole cimentarsi con riparazioni fai da te, hanno definito il Samsung Galaxy Fold.

Che non si trattasse di un mostro di robustezza era diventato chiaro dopo le segnalazioni dei primissimi recensori, nonostante le iniziali rassicurazioni di Samsung.

In particolare, iFixit ha notato che il meccanismo di apertura in sé è piuttosto robusto, ma anche che non c'è alcuna protezione contro l'ingresso di sostanza estranee: la polvere, per esempio, può introdursi con una certa facilità, accumulandosi tra le cerniere e lo schermo OLED.

Questa debolezza potrebbe spiegare alcuni dei recenti guasti, come l'apparizione di misteriosi rigonfiamenti che hanno poi causato problemi allo schermo.

In sostanza, pochi sono i lati positivi del Galaxy Fold, dal punto di vista strutturale, mentre quelli negativi abbondano.

Oltre a quanto segnalato, non bisogna dimenticare l'intrinseca fragilità dello schermo in plastica, più delicato e prono ai graffi rispetto a quelli in vetro e la possibilità - che è praticamente una certezza - che, per quanto possa essere robusto, il meccanismo di apertura a lungo andare si guasterà.

Sondaggio Quanti cellulari hai cambiato negli ultimi cinque anni? Nessuno, ho sempre lo stesso Uno Due Tre Quattro Cinque Tra sei e dieci Più di dieci

Mostra i risultati (3318 voti)

Leggi i commenti (17)

E a tutto ciò bisogna aggiungere la mancanza di certificazioni contro acqua e polvere.

Samsung stessa ha ammesso che il Galaxy Fold ha bisogno di qualche miglioramento: a quanto pare, il lavoro ancora da fare su uno smartphone tutt'altro che economico è parecchio.