Amazon Key, il corriere consegna i pacchi nel baule dell'auto

È sempre meglio che lasciarli all'aperto.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-07-2019] Commenti

Un paio d'anni fa, Amazon lanciò per i propri clienti il servizio Amazon Key: da allora, se si possiede una serratura intelligente con webcam, si può lasciare entrare in casa il corriere, il quale quindi potrà lasciare i pacchi al sicuro all'interno, evitando così di doverli abbandonare all'esterno (pratica diffusa negli USA) dove possono essere rubati o venire danneggiati.

Ora Amazon Key subisce una nuova evoluzione e guadagna un'ulteriore possibilità: la consegna nel bagagliaio dell'auto.

Il servizio, riservato ai clienti Prime e attivo soltanto in alcune città americane, è per molti versi del tutto analogo alla consegna all'interno delle abitazioni.

Chi vi aderisce deve possedere uno dei modelli supportati di auto, ossia quelli che dispongono di connettività a Internet e possono essere comandati (almeno per certe funzioni) da remoto; quindi deve scaricare l'apposita app (disponibile per iOS o Android) sullo smartphone e, tramite essa, abilitare il veicolo al servizio associandolo all'account Amazon.

Non serve altro: da quel momento in poi il corriere potrà lasciare gli acquisti nel bagagliaio dell'auto registrata, che deve essere parcheggiata entro due isolati dall'indirizzo indicato per la consegna (in caso contrario, verrà fatto un secondo tentativo di consegna il giorno successivo oppure il pacco sarà lasciato all'aperto all'indirizzo segnalato).

Sondaggio Quasi la metà delle famiglie italiane (nel 2012 erano il 45,5% secondo Confindustria Digitale) non possiede ancora un collegamento a Internet. Qual è secondo te il principale motivo? La connessione a banda larga non è disponibile. Motivi di privacy e sicurezza. Mancanza di skill e capacità d'uso. Alto costo del collegamento. Alto costo degli strumenti. Internet non è utile. Accedono a Internet da altro luogo.

Mostra i risultati (3411 voti)

Leggi i commenti (19)

Ci sono alcuni, comprensibili limiti per i pacchi che possono essere consegnati in questo modo: non devono pesare più di 25 kg, non devono essere più grandi di 66 x 53 x 40 centimetri, non devono richiedere la firma del destinatario e non devono essere venduti da venditori di terze parti, ma direttamente dea Amazon.