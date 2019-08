Il ransomware per Android che si spaccia per un'app pornografica

È partito da Reddit e ora si diffonde via SMS.

Dalla metà di luglio è in circolazione un nuovo malware che colpisce i dispositivi Android e, per diffondersi, fa leva su una tentazione apparentemente irresistibile: la pornografia.

Ammicca infatti alle proprie vittime attraverso i post su Reddit e anche su forum tecnici come quello di XDA Developers, spacciandosi per un gioco che simula il sesso.

In realtà, chi scarica e installa l'app si ritrova sul proprio smartphone o tablet un software che contatta un server remoto e quindi procede a criptare i contenuti presenti nella memoria: chi li rivorrà, come sempre accade in questi casi, dovrà pagare un riscatto.

I ricercatori di ESET, che per primi hanno individuato la minaccia, l'hanno battezzata Android/Filecoder.C e l'hanno paragonata a WannaCry per via del suo comportamento anche se, a differenza di WannaCry, il dispositivo non viene bloccato e continua a funzionare.

Il pagamento per la decifratura dei file viene richiesto la prima volta che l'utente prova ad accedere a uno dei propri file; la cifra deve essere versata in Bitcoin ed entro 72 ore: trascorso il termine indicato, i dati - sostiene il messaggio - saranno cancellati per sempre.

La crittografia - spiegano ancora gli esperti di ESET - «usa una chiave pubblica RSA-1024, che non si può facilmente violare e, pertanto, creare un software di decrittazione per questo particolare ransomware è quasi impossibile».

Android/Filecoder.C non si limita però a rendere inaccessibili i file del dispositivo infettato: provvede anche a inviare un SMS a tutti i contatti scovati in rubrica. Il testo del messaggio finge preoccupazione per la privacy del destinatario: spiega che qualcuno ha messo le foto di questi in un'app, e fornisce un link per verificarlo. Chi ci casca, segue il link e installa l'app si infetta a sua volta.

Una interessante raffinatezza di questo malware sta nel fatto che esso è capace di inviare i messaggi di testo in 42 lingue, così da parere ancora più verosimile.