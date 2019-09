Il Galaxy Fold 2 sarà uno smartphone a conchiglia

E costerà meno dell'originale.

Il Galaxy Fold di Samsung - lo smartphone pieghevole che tanti problemi ha dimostrato di avere prima ancora del debutto originale e ora si appresta a tentare nuovamente il lancio sul mercato - è un dispositivo costoso, oltre che innovativo, viaggiando intorno ai 2.000 euro.

Il suo successore, però, avrà un prezzo più contenuto. Lo rivelano alcune indiscrezioni raccolte da Bloomberg, secondo la quale la fase di progettazione di questo dispositivo è già avanzata.

A quanto pare, si tratterà di uno smartphone dall'aspetto diverso rispetto a quello del Galaxy Fold originale: ideato con la collaborazione del designer Thom Browne, avrà uno schermo da 6,7 pollici (dunque un po' più piccolo) che si piegherà verso l'interno come i vecchi telefoni a conchiglia, un po' come il Motorola RAZR.

Questa scelta sarebbe vantaggiosa in quanto il Galaxy Fold 2, aperto, offrirebbe all'utente un display di dimensioni analoghe a quelle di uno smartphone tradizionale, in grado di eseguire le app Android col loro aspetto nativo. Il Galaxy Fold, che aperto ha invece una forma più quadrata, costringe ad adattare le app.

Sarà inoltre più sottile del predecessore e disporrà di due fotocamere: una interna, a obiettivo singolo e ospitata in un'apertura dello schermo, e l'altra esterna, con obiettivo doppio.

Il display potrebbe infine essere in vetro. Il Galaxy Fold ha un display in plastica flessibile coperto da uno spesso strato di polimero per protezione (che un po' di confusione ha creato nei primi recensori), ma per la seconda versione Samsung sta sperimentando con un vetro ultrasottile (il cui spessore è appena il 3% di quello dei vetri abitualmente usati per gli smartphone) e, naturalmente, pieghevole.

Tutto ciò porta a una considerazione: considerata la direzione che Samsung pare aver intrapreso per lo sviluppo del Galaxy Fold 2, viene da pensare che il Galaxy Fold 1 sia stato derubricato allo stato di esperimento, e anche di esperimento fallito.

Ora che il Galaxy Fold originale sta per tornare sul mercato, varrà la pena spendere i 2.000 euro richiesti per acquistare uno smartphone la cui concezione è già stata sconfessata dal produttore?