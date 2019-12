Schermo doppio, tastiera Bluetooth e Windows 10X

Microsoft svela lo smartphone pieghevole e il notebook dual screen.

L'altro prodotto innovativo svelato da Microsoft è il Surface Neo, che segna non solo il debutto dell'atteso portatile con doppio schermo - se ne parla dai tempi del Courier - ma anche quello di Windows 10X, la versione del sistema operativo finora nota come Windows 10 Lite.

Le dimensioni estremamente ridotte del Surface Neo sono state calibrate con attenzione, almeno a sentire Panos Panay: «Volevamo fare un prodotto che fosse più piccolo, che si adeguasse allo stile di vita dell'utente, ma anche che fosse in grado di rendere molto più produttivi e creativi».

Il portatile pieghevole è composto da due pannelli LCD spessi 5,6 millimetri, ciascuno con una diagonale lunga 9 pollici. Oltre 60 microcavi, «più sottili di un capello umano», connettono le due metà per consentire loro di interagire.

Come si può immaginare, la scelta di adoperare due schermi in luogo di schermo e tastiera permette di adottare una varietà di modalità d'uso, la cui comodità spetterà poi all'utente valutare.

Si potrà usare il Neo come un normale laptop, approfittando della tastiera virtuale che si potrà adattare alle proprie esigenze ma anche di una tastiera fisica Bluetooth, generalmente ripiegata, che si può estendere e sovrapporre allo schermo inferiore.

In alternativa lo si potrà aprire completamente, trasformandolo in una sorta di tablet con schermo da 13 pollici.

Microsoft ha inoltre ritenuto utile dotare il Surface Neo anche di un pennino, chiamato Surface Pen, tenuto magneticamente in posizione sul retro del dispositivo.

Come per il Surface Duo, i dettagli sull'hardware al momento non sono molti. Quel che è certo è che il Surface Neo adotta tecnologia Intel con il chipset Lakefield, progettato appositamente per i dispositivi a doppio schermo.

Per quanto riguarda il sistema operativo, Windows 10X è la prima versione pubblica di Windows 10 Lite, dotato delle indispensabili funzioni che permettono di ridisegnare il desktop in base alle varie configurazioni decise dall'utente.

Se si usa il Surface Neo in modalità tablet, le app potranno occupare tutto lo schermo; se poi lo si chiude a libro, esse verranno correttamente ridimensionate; se si estrae la tastiera, lo spazio dello schermo verrà ridotto di conseguenza in modo automatico, senza che l'utente debba intervenire personalmente.

Importante è anche il fatto che Windows 10X, nato da tecnologie già viste in azione su Xbox e HoloLens, è in grado di eseguire anche le tradizionali applicazioni Win32: una mancanza che è costata la vita al vecchio Windows RT e che consentirà agli utenti di non fare a meno delle proprie applicazioni preferite.

Anche il Surface Neo, come il Surface Duo, dovrebbe debuttare sul mercato alla fine del 2020.