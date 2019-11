iPhone e iPad vecchi, perché un ultimatum per aggiornarli?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-11-2019] Commenti (2)

Se avete un iPhone 5 o 4s o un iPad non recente con connessione cellulare, affrettatevi a scaricare e installare l'aggiornamento software fornito da Apple entro il 2 novembre. Se non lo fate, il vostro dispositivo perderà gran parte delle sue funzioni.

Lo segnala Apple qui e qui: in sintesi, è necessario installare questo aggiornamento per usare qualunque funzione che faccia uso della data e dell'ora esatta, ossia quasi tutte, come per esempio l'App Store, iCloud, la mail e la consultazione di siti web.

Apple spiega che l'aggiornamento serve per consentire ai dispositivi di continuare a gestire correttamente i dati GPS di geolocalizzazione. I satelliti GPS, infatti, trasmettono le informazioni riguardanti le date usando un contatore di settimane che ha 1024 valori. Ogni 1024 settimane, ossia circa 20 anni, il contatore riparte da zero. I vecchi dispositivi Apple citati non gestiscono correttamente questa ripartenza se non vengono aggiornati.

Dal 3 novembre, quindi, perderanno l'accesso a Internet e all'App Store e quindi non potranno più scaricare aggiornamenti. Da qui nasce l'ultimatum di Apple.

I principali dispositivi colpiti, e quindi da aggiornare, sono i seguenti:

iPhone 5

iPhone 4s

iPad di quarta generazione Wi-Fi + cellulare

iPad di terza generazione Wi-Fi + cellulare

iPad mini di prima generazione WiFi + cellulare

Non sono colpiti gli iPod touch o gli iPad con solo Wi-Fi.

Dopo l'aggiornamento, potrete controllare che sia andato a buon fine andando in Impostazioni - Generali - Info e guardando il numero della versione di software, che deve essere 10.3.4 o 9.3.6.

Se non aggiornate in tempo, c'è ancora un modo per rimediare, che è descritto nelle pagine di Apple linkate sopra, ma è complicato, per cui ve lo sconsiglio. Fate gli aggiornamenti subito.

Fonti aggiuntive: Naked Security, Hot for Security.