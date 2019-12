Le estensioni per non farsi spoilerare l'ultimo film di Star Wars

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-12-2019] Commenti

Mercoledì 18 dicembre è il giorno in cui Star Wars: L'ascesa di Skywalker debutta in Italia e, se le cose andranno nello stesso modo in cui sono andate per i film precedenti, è anche il giorno in cui gli spoiler inizieranno a invadere il web.

Per chi, pur avendo in programma di andare a vedere la pellicola, non abbia intenzione di infilarsi in un cinema affollato per assistere alle primissime proiezioni, si preparano giorni in cui il pericolo di conoscere accidentalmente in anticipo trama e colpi di scena è altissimo.

Basterà frequentare Facebook, o uno qualunque dei social network, per essere matematicamente certi che qualcuno si divertirà malignamente a rovinare la sorpresa per gli utenti più incauti; e anche i siti di notizie generalisti, fatalmente, presto o tardi diventeranno fonte di spoiler.

La soluzione più efficace a questo problema è molto semplice, ma anche impraticabile: restare lontano dalla Rete fino a che non si sia andati al cinema. Purtroppo oggigiorno il web serve sempre più per lavorare, e gli spoileratori di professione sanno essere astuti.

Fortunatamente ci sono alcuni strumenti tecnologici che possono venire in aiuto sotto forma di estensioni per i browser più adoperati: si tratta di una sorta di "filtri" in grado di censurare i contenuti non graditi, rendendo così meno angosciata la navigazione.

1. Spoiler Protection 2.0 (Chrome, Firefox)

Disponibile per Google Chrome e Firefox (anche in versione per smartphone), è la soluzione più aggressiva.

Una volta installata, presenta una finestra per la personalizzazione, in cui inserire le specifiche parole chiave da bloccare e le azioni da intraprendere quando si incontra una data parola: si può infatti decidere di nascondere il contenuto a esse collegato coprendolo con un riquadro colorato, e anche di censurare i video e le immagini relativi.

Chi ha intenzione di usarla deve tenere presente che Spoiler Protection preferisce bloccare più del necessario piuttosto che lasciarsi scappare un solo spoiler. Ciò è particolarmente vero quando si bloccano i video, dato che moltissimi filmati a quel punto smettono di essere caricati.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

Unspoiler e Spoilers Blocker