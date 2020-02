Coronavirus, al Mobile World Congress scappano tutti gli espositori

Dopo Lg, Nvidia ed Ericsson anche Amazon abbandona l'evento.

Il Mobile World Congress è uno degli eventi più importanti per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile: tutte le maggiori aziende vi si danno appuntamento per mostrare le ultime novità e tendenze.

L'edizione 2020, che avrà luogo a Barcellona dal 24 al 27 febbraio, ha però un problema: l'epidemia di coronavirus che, nata in Cina, sta facendo registrare casi anche in diverse altre parti del mondo.

Spaventati dalla possibilità di un contagio, gli espositori hanno iniziato a mostrare perplessità fino ad arrivare a decisioni drastiche, come annullare la propria partecipazione.

A oggi si sono già ritirati Lg, Nvidia, Ericsson e, nelle ultime ore, anche Amazon. Samsung ha fatto sapere di aver intenzione di ridurre la propria presenza, mentre per ora "resistono" Huawei e Zte, le cui sedi sono peraltro in Cina.

Per ora non ci sono dubbi sullo svolgimento dell'evento: anche senza quanti già hanno preferito abbandonare il campo, il Mwc 2020 si terrà, sebbene con l'implementazione di alcune misure per evitare contagi e paure.

Per esempio, agli eventuali ospiti che dalla provincia cinese di Hubei avessero voluto volare sino a Barcellona è già stato vietato l'ingresso, così come per coloro che sono stati in Cina nelle ultime due settimane; per coloro che sono stati in Cina precedentemente sono previsti controlli quali la misurazione della temperatura corporea.

Considerato il fatto che da qui all'inizio del Mwc mancano ancora 14 giorni, tuttavia, le cose possono ancora cambiare: per esempio quanti al momento non sembrano aver intenzione di ritirarsi potrebbero cambiare idea, constatando come alcuni dei partner importanti siano già fuggiti (oltre a poter nutrire legittime paure di contagio).