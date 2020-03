Linux migliora il supporto... ai floppy disk

C'è ancora qualcuno che li usa?

Quando LinuS Torvalds rilascerà la versione 5.7 del kernel Linux (tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate), gli utenti potranno godere di numerosi aggiornamenti e innovazioni, tra cui un supporto ai floppy disk.

Non si tratta di uno scherzo: lo stesso kernel che supporterà l'architettura Amd Zen 3 e il nuovo driver exFAT sarà anche più efficiente nel gestire una periferica che i più giovani, probabilmente, hanno visto solo sotto forma di icona per il comando Salva.

Non si tratta nemmeno di poche correzioni: la patch sottoposta all'approvazione di Torvalds prevede l'eliminazione di 613 linee di codice vecchio e l'inserimento di 586 linee di codice nuovo, utilissime per chi voglia passare questo tempo di quarantena (nella triste ipotesi che al momento del rilascio di Linux 5.7 sia ancora in vigore) per ridare vita a dei reperti informatici.