Il bot WhatsApp che risponde alle domande sul coronavirus

È stato sviluppato in collaborazione con l'Oms.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-03-2020] Commenti (7)

È frutto della collaborazione tra WhatsApp (ossia Facebook) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ultimo canale di informazione attivo sulla diffusione del virus Sars-CoV-2, responsabile della pandemia Covid-19.

Si tratta di un numero a cui ciascun utente di WhatsApp può scrivere per avere da un bot informazioni aggiornate ed accurate (in quanto garantite dall'Oms) sull'attuale situazione.

Inviando un semplice saluto - Hi, dato che il servizio è in inglese - al numero +41 79 893 1892 si ottiene in risposta un menu dal quale è possibile selezionare l'argomento che più interessa, dalle ultime notizie all'attuale numero di contagiati, dalle Faq alle bufale che circolano e alle quali non bisogna credere.

Il servizio, come dicevamo, è in inglese ma, essendo accessibile tramite WhatsApp, è gratuito e utilizzabile da ogni parte del mondo.

«La tecnologia digitale» - ha spiegato il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms - «ci ha offerto un'occasione senza precedenti che possiamo sfruttare per far diventare virali le informazioni, facendo in modo che si diffondano più in fretta della pandemia. Ciò ci aiuterà a salvare delle vite e a proteggere le persone vulnerabili».