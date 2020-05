Licenziata da Autogrill per le critiche su Facebook

Aveva lamentato una mancanza di attenzione alla Covid-19.

Qualche tempo fa, una commessa di Autogrill aveva scritto due commenti a un post sulla pagina di Barbara D'Urso nei quali lamentava che lei e gli altri dipendenti sarebbero stati lasciati in balia di se stessi nella prima fase dell'emergenza Coronavirus.

Un mese dopo, la lavoratrice è stata licenziata per "giusta causa": avrebbe infatti diffamato l'azienda, che invece avrebbe messo in atto tutte le misure per la sicurezza di dipendenti e clienti.

Il licenziamento ha potuto avvenire in quanto, se deciso per giusta causa, non è soggetto al blocco dei licenziamenti deciso dal governo Conte e che durerà cinque mesi.

Anche gli Autogrill hanno continuato a essere aperti durante il lockdown per i camionisti che hanno continuato a viaggiare in autostrada, sia pure con il monopresidio (cioè un solo lavoratore per punto), sistema che è contestato dai sindacati i quali hanno già annunciato la volontà di impugnare il provvedimento.