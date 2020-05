Aggiornamento di maggio, tutte le novità di Windows 10

Dalle nuove icone ai miglioramenti nelle prestazioni, tutti i cambiamenti che l'aggiornamento di maggio porterà con sé.

Manca una settimana al rilascio di Windows 10 versione 2004, altrimenti noto come May 2020 Update.

Inizialmente previsto per il 12 maggio, l'aggiornamento è stato rinviato a causa della scoperta di una vulnerabilità zero-day che Microsoft vuole risolvere prima del lancio (un altro bug, che non coinvolge la sicurezza, invece non sarà corretto ancora per un po').

La nuova finestra di lancio è prevista per il 26-28 maggio: chiaramente non arriverà a tutti i Pc con Windows nello stesso momento, perché verrà come sempre adottato un modello di distribuzione progressivo, a ondate successive.

È ora quindi di fare una carrellata per scoprire quali siano le novità che porta con sé questo primo aggiornamento semestrale del 2020, alcune delle quali sono note e attese da tempo.

1. Lo Spazio Riservato diventa opzionale

Il primo cambiamento riguarda una caratteristica che Microsoft introdusse un anno fa e che non piacque a tutti: si tratta dello Spazio Riservato, una porzione della memoria di massa che Windows riserva alle proprie esigenze.

Con l'aggiornamento di maggio, lo Spazio Riservato può essere finalmente essere disattivato dall'utente tramite la funzionalità Dism, secondo le istruzioni che abbiamo già pubblicato: l'opzione sarà particolarmente gradita da quanti utilizzino macchine con poca memoria di massa.

2. Arriva il nuovo Edge basato su Chromium

Fino a oggi, la nuova versione di Edge, basata su Chromium, è stata opzionale: chi lo desidera può scaricarla dal sito di Microsoft, ma al momento non c'è alcun obbligo.

Le cose cambieranno alla fine del mese: con l'update di Windows il nuovo Edge inizierà a rimpiazzare quello vecchio, e sarà distribuito tramite Windows Update.

3. Nuove icone

Microsoft sa bene che anche l'occhio vuole la sua parte e così nel May 2020 Update ha deciso di includere un nuovo set di icone che svecchiano l'aspetto complessivo di Windows 10.

Le nuove icone riguardano le applicazioni fornite insieme al sistema operativo, come il Blocco Note ed Esplora File, ma anche la suite Microsoft Office.

