Microsoft licenzia: i redattori di Msn sostituiti da un algoritmo

In tutta l'azienda hanno perso il posto circa 1.000 lavoratori.

17-07-2020

Lavorare in un settore tecnologico, foss'anche per un nome importante come Microsoft, non mette al riparo dalla possibilità di un'improvvisa perdita del posto di lavoro.

Lo sanno bene per esempio quanti lavorano per Msn.com, il portale di notizie di Microsoft, e i servizi a esso collegati, come l'app Microsoft News e la pagina di avvio di Edge.

Già a maggio e poi di nuovo appena pochi giorni fa, infatti, il gigante di Remond ha annunciato l'intenzione di licenziare decine di redattori, ossia coloro che rendono possibile la fruizione dei contenuti che il portale ottiene grazie alla collaborazione con oltre 3.000 testate giornalistiche in tutto il mondo.

Come farà Microsoft a far funzionare un servizio sfruttato da 500 milioni di persone in 140 Paesi, secondo i dati resi pubblici dall'azienda stessa? Tramite l'intelligenza artificiale.

Un solo, per quanto complesso, sistema informatico sostituirà tutti quei professionisti. Esso - spiega Microsoft - è in grado di valutare «la freschezza, la categoria, il tipo di argomento, il contenuto d'opinione e il potenziale successo» di ogni articolo, notizia o intervento, arrivando poi a «suggerire le foto più appropriate al contenuto».

I redattori rimanenti a quel punto ricevono il materiale già "confezionato" e danno - per così dire - l'ultimo tocco, curando la disposizione delle notizie nella pagina in modo che «i lettori possano avere le ultime notizie ricavate dalle fonti migliori».

Il motivo della sostituzione delle persone con un algoritmo va ricercato certamente nella passione del Ceo Satya Nadella per questo tipo di operazioni, ma alla fine è economico: un redattore costa 40 dollari l'ora; una IA, una volta messa in opera, lavora senza pretendere nulla.

Peraltro, la riorganizzazione interna che sta avvenendo in Microsoft in questi giorni non si limita a coinvolgere Msn, che peraltro utilizza (o sarebbe meglio dire utilizzava) lavoratori che non sono direttamente dipendenti Microsoft ma collaboratori assunti tramite agenzia: anche il resto dell'azienda, compresa la remunerativa divisione Azure Cloud, vedrà tagli, per un totale di circa 1.000 persone che hanno perso il lavoro in questi giorni.