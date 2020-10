Phishing: accedere sfruttando l'ingegneria sociale

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-10-2020] Commenti

Attacchi informatici nell'era della pandemia

I cyber criminali sono gli psicologi per eccellenza. Studiano attentamente il comportamento umano per scoprire cosa ci entusiasma - e cosa ci porta a "fare clic". Capiscono che le persone desiderano ordine e sicurezza, sono curiose e vogliono rimanere informate. Il phishing si alimenta di questi bisogni umani fondamentali e continua a essere altamente efficace. Secondo il Dbir 2020, è la forma numero uno di violazione sociale.

Prendiamo ad esempio gli attacchi di phishing di Office 365. Anche se non sono di per sé una novità, negli ultimi mesi abbiamo osservato un "colpo di scena" in questo approccio che mira a token temporanei (aka access token) generati per consentire il Single Sign-On (Sso) per Microsoft 365 e tutte le applicazioni Microsoft.

Rubando e utilizzando questi token temporanei, gli aggressori possono bypassare l'autenticazione multifattore (Mfa) e persistere in rete "legittimamente" aggiornando il token. Inoltre, anche se un utente cambia la propria password, il token rimane valido e non può essere revocato.

Le applicazioni video e chat - come Microsoft Teams, Slack, WebEx, Zoom e Google Hangouts - sono diventate il nuovo volto dell'organizzazione in questo periodo di lavoro a distanza. Gli aggressori le hanno aggiunte alla loro lista di phishing, utilizzando le stesse tecniche generali che usano da sempre con la posta elettronica.

All'interno di queste applicazioni SaaS, possono facilmente distribuire file e codici pericolosi, e persino Gif per impossessarsi dei dati degli utenti, rubare le credenziali e rilevare account aziendali completi. Oppure, compromettendo le identità digitali dei dipendenti - in particolare di utenti privilegiati come gli amministratori di sistema - gli aggressori possono sviluppare la persistenza e accedere ai dati sensibili inclusi in questi strumenti di collaborazione - report giornalieri, dati finanziari, Ip e altro ancora.

Lavi Lazarovitz, Head of Security Research di CyberArk

