Vivaldi si aggiorna e guadagna un videogioco in stile anni '80

Come già Chrome, anche l'erede spirituale di Opera permette di ammazzare il tempo giocando.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-10-2020] Commenti

Se Google Chrome ha il suo dinosauro, con il quale gli utenti passano il tempo quando la connessione a Internet manca, gli altri browser sono un po' carenti sul fronte videogiochi.

Vivaldi, l'"erede spirituale" di Opera, ha deciso di portarsi in pari sotto questo aspetto integrando Vivaldia, un arcade utilizzabile direttamente dal browser.

Vivaldia fa il proprio debutto con Vivaldi 3.4, ossia la più recente versione di questo browser altamente personalizzabile e basato su Chromium.

È un gioco a scorrimento laterale, ha un aspetto volutamente rétro e ispirato al genere cyberpunk: il protagonista si sposta per la città combattendo i nemici che via via incontra e superando gli ostacoli.

Per avviarlo si può premere il pulsante posto nella parte inferiore destra della pagina di accoglienza di Vivaldi oppure digitare vivaldi://game nella barra degli indirizzi.

Per controllare i movimenti il personaggio si possono adoperare i tasti freccia (o, in alternativa, le lettere W, A, S, D) mentre per sparare si usano i tasti N e M, ma è possibile anche utilizzare un controller.

Vivaldi è un browser multipiattaforma e, pertanto, Vivaldia può essere giocato sotto Windows, Linux e macOS ma anche sui Chromebook e sugli smartphone Android.

Qui sotto, il video di presentazione.