Flash muore ma i giochini sopravviveranno nell'Internet Archive

La fine di quest'anno - ormai non più troppo lontana - sarà anche la fine di Adobe Flash.

Si tratta di un evento che ormai dovrebbe essere noto e che farà finalmente piazza pulita di una tecnologia piena di problemi di sicurezza e ormai non più indispensabile né utile, soppiantata com'è da alternative più moderne e sicure.

Nessuno ne sentirà la mancanza, tranne forse quanti sui "giochi in Flash" hanno passato ore ed ore e vorrebbero poter, almeno ogni tanto, tornare a usarli per nostalgia o semplice passatempo.

Come capita in questi casi, in aiuto ai nostalgici viene l'Internet Archive, che dal 1996 ha iniziato a compiere la sua missione di preservazione delle pagine web e di tutto ciò che, col tempo, diventa abandonware.

Nel tempo, l'Archivio ha preso a ospitare tutta una serie di videogiochi ormai introvabili, da quelli per Dos a quelli per console o venerabili home computer ormai introvabili, perfino demo di videogame mai finiti e scritti per piattaforma gloriose come Amiga, ma anche programmi Mac o Windows e molto altro ancora.

A questa ricca collezione, tuttora in espansione, l'Internet Archive si prepara ad aggiungere i giochini in Flash. Dato che però Flash, come dicevamo, rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza, lo farà attraverso un emulatore.