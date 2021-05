Manuela, le t-shirt dipinte a mano che rispettano l'ambiente

Cinque storie di donne, artigianato e innovazione.

5 storie di donne, artigianato e innovazione

Manuela Meloni, 35 anni, vive e lavora a Cagliari dove guida il suo brand Manume, una linea di t-shirt dipinte a mano e stampate in cotone organico ed ecosostenibile, che rispettano l'ambiente e il lavoro degli operai e sfuggono all’omologazione del fast fashion.

Il percorso è iniziato circa nove anni fa come hobby e negli ultimi due trasformatosi in lavoro vero e proprio: Manuela si è reinventata nel corso del 2020, investendo sul proprio business e creando un ecommerce che potesse affiancare i suoi canali social e le fiere (prima della pandemia tra i suoi canali di vendita più forti).

“Nonostante le difficoltà di questo periodo e la paura di fare investimenti rischiosi, ho deciso di credere nel mio progetto e di non rimanere ferma aspettando la fine della crisi”.

In questo contesto, la digitalizzazione è stata fondamentale anche lato pagamenti: se prima era sufficiente il pagamento cashless per le fiere e i mercatini, durante il lockdown la soluzione Pagamenti via Link si è rivelata essenziale per far pagare l’acconto o il saldo sui prodotti a distanza.

