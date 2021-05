Tesla non accetterà più pagamenti in Bitcoin

Secondo l'azienda di Elon Musk, le criptovalute inquinano troppo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-05-2021] Commenti (1)

Circa due mesi fa, Tesla - l'azienda fondata da Elon Musk e che produce auto elettriche (e non solo) - aveva fatto un annuncio che pareva rivoluzionario: da quel momento in avanti avrebbe infatti accettato dai clienti pagamenti in Bitcoin.

La rivelazione era stata fatta da Musk in persona su Twitter, ed era stata accolta come il primo, vero sdoganamento delle criptovalute come denaro "vero", con il quale poter acquistare beni fisici; nella fattispecie, auto elettriche.

Quel sogno - o incubo, a seconda dei punti di vista - è durato poco: meno di sessanta giorno dopo, Musk è tornato sull'argomento per annunciare la retromarcia: Tesla non accetterà più i Bitcoin come forma di pagamento.

Il motivo? I Bitcoin inquinano. Non in quanto tali, naturalmente, ma poiché per le operazioni di mining che li generano (e anche per la gestione delle transazioni) serve parecchia energia elettrica, che viene prodotta da fonti inquinanti.

«Siamo preoccupati per il rapido incremento nell'uso di combustibili fossili per il mining e le transazioni in Bitcoin, soprattutto carbone, che cause le peggiori emissioni rispetto a ogni altro combustibile» scrive Musk.

«Le criptovalute sono una buona idea su molti livelli e crediamo che abbiano un futuro promettente, ma non possiamo permettere che ciò abbia un costo pesante per l'ambiente».

Così, da oggi non è più possibile acquistare una nuova Tesla pagando in Bitcoin, ma non è detto che le cose in futuro non cambino: l'azienda si riserva infatti di ricominciare ad accettare le criptovalute «non appena il mining passerà a fonti di energia più sostenibili». Tutto sospeso, insomma, ma non in via definitiva.