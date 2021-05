Il Surface Duo diventa una Xbox portatile

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-05-2021] Commenti

Lo scorso agosto, Microsoft presentò il Surface Duo, uno smartphone Android caratterizzato da una particolare configurazione a doppio schermo e dalla capacità di poter essere richiuso "a libro".

Ora il Surface Duo è diventato protagonista di una trasformazione che l'ha portato a diventare, in sostanza, una Xbox portatile.

Microsoft ha infatti aggiornato l'app Xbox Cloud Gaming, grazie alla quale ora è possibile utilizzare una selezione di videogame per la console: uno schermo mostra il contenuto del gioco; l'altro offre una riproduzione del controller, rivisto per essere utilizzabile al meglio su un touchscreen.

Per poter giocare è necessario che sia sempre attiva una connessione a Internet, ma Microsoft afferma che è sufficiente anche una connessione in mobilità, posto che sia di quarta o quinta generazione.

Al momento in cui scriviamo i titoli disponibili tramite Xbox Cloud Gaming sono una cinquantina - e includono i generi più diversim, da Gears of War 5 a Slay the Spire - ma il catalogo è destinato ad ampliarsi rapidamente anche grazie al kit di sviluppo rilasciato da Microsoft stessa per facilitare le modifiche ai videogiochi in vista del supporto ai touchscreen.

Al di là dell'esperienza con il Surface Duo, Xbox Cloud Gaming è un'ulteriore conferma di quanto i produttori di console e videogiochi vogliano spingere il gioco "in streaming" dietro abbonamento, come abbiamo visto anche in proposte quali Google Stadia o Amazon Luna.