Il nuovo Windows 10 si svela a fine mese

Microsoft ha preparato un evento per mostrare tutte le novità di Sun Valley.

È molto più vicino di quel che si pensava il momento in cui Microsoft svelerà «la prossima generazione di Windows» annunciata da Satya Nadella, CEO del gigante, non molti giorni fa.

Il sostanziale aggiornamento di Windows 10 - per ora noto con il nome in codice Sun Valley - sarà infatti reso pubblico durante un apposito evento virtuale fissato per il prossimo 24 giugno.

Naturalmente, dalla prima apparizione pubblica alla distribuzione delle novità in modo che tutti gli utenti di Windows possano approfittarne potrebbero poi passare anche parecchi mesi: lo scenario più ottimistico prevede che Sun Valley possa costituire il secondo update semestrale di quest'anno (21H2) ma ciò è tutt'altro che certo, al momento.

Anche per quanto riguarda le novità che Sun Valley porterà con sé i dettagli non sono molti: si sa che vi sarà una revisione importante dell'interfaccia, con una sostituzione delle icone più vecchie (alcune delle quali risalgono a Windows 95) e con il debutto degli ormai noti angoli arrotondati per le finestre, ma si parla anche del debutto di un menu Start flottante, non più legato, quanto a posizione, al pulsante sulla barra delle applicazioni e di una revisione completa del Microsoft Store.

L'emporio online di Microsoft, che fino a oggi non pare aver riscosso troppo successo, si aprirà anche alle app Win32 non pacchettizzate: gli sviluppatori potranno infatti inviare per l'inclusione nel Microsoft Store i proprio software senza doverli incapsulare nel formato MSIX.

Gli sviluppatori saranno anche più liberi di distribuire gli aggiornamenti delle proprie app in maniera autonoma, senza dover necessariamente passare per il Microsoft Store, e potranno usare le proprie piattaforme per la gestione dei pagamenti in-app.

Altri cambiamenti dovrebbero riguardare il funzionamento di Windows "sotto al cofano" ma, per ulteriori dettagli, non resta che attendere che trascorrano i circa 20 giorni che ci separano dall'evento.