Nvidia abbandona Windows 7, 8 e 8.1

C'è ancora qualcuno che, a metà del 2021, usa Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1? Quasi certamente sì, e i numeri sono più consistenti se parliamo di Windows 7 anziché di uno dei suoi due successori.

Eppure, si tratta di sistemi che appartengono al passato: il supporto da parte di Microsoft a Windows 7 e 8 è terminato, e quello di Windows 8.1 si sta avviando verso il termine.

Così Nvidia si sente giustificata quando afferma che anch'essa abbandonerà gli ormai anziani sistemi operativi. «La grande maggioranza degli utenti GeForce è passata a Windows 10» spiega l'azienda, giustificando la propria scelta.

«Al fine di assicurare la miglior esperienza possibile in fatto di sicurezza, supporto e funzionalità, Nvidia d'ora in poi si concentrerà sul sistema operativo Windows 10».

Nel dettaglio, ciò significa che il prossimo 31 agosto Nvidia rilascerà l'ultimissimo update di driver per Windows 7, 8 e 8.1. Da quel momento ci saranno ancora eventuali rilasci di patch per correggere problemi di sicurezza fino al 2024, ma nessuna vera nuova versione.

Si può ipotizzare che l'impatto sugli utenti non sarà poi tragico. Chi ancora utilizza quei sistemi probabilmente dispone di un hardware non recentissimo e non è interessato a utilizzare gli ultimi videogiochi. Pertanto, sebbene sia vero che gli aggiornamenti dei driver di Nvidia spesso consentono di migliorare le prestazioni di specifici giochi, probabilmente tutto quel che si poteva ottenere per i titoli più vecchi è già stato ottenuto.