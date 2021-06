Apple e il caso degli iMac storti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-06-2021] Commenti (1)

Sono sempre i piccoli dettagli a mettere in imbarazzo Apple. Ai tempi dell'antennagate, il problema fu la posizione delle antenne, che penalizzava la ricezione di chi, semplicemente, teneva in mano l'iPhone.

Poi ci fu il batterygate, in cui Apple si trovò in difficoltà poiché gli utenti non capivano la saggezza di rallentare gli iPhone più vecchi. Né possiamo dimenticare il bendgate che coinvolse gli iPhone 6, telefoni capaci di cambiare forma in risposta alla più piccola pressione.

Il caso del momento, adesso, è il crookedgate. Stando a quanto segnalano alcuni utenti, può capitare che il nuovo, fiammante iMac con processore M1 appena acquistato sia... storto.

Lo si toglie dall'imballaggio, lo si appoggia sulla scrivania, e si nota che c'è qualcosa che non va. Un'osservazione più attenta permette di rendersi conto che quel qualcosa sta nel fatto che lo schermo "pende" in maniera appena visibile da una parte.

Armandosi di metro o righello si può verificare l'ipotesi. La cornice del display dovrebbe iniziare a 8 centimetri esatti dalla superficie della scrivania; invece, prendendo le misure ai due spigoli inferiori si ottengono risultati diversi: l'uno è più in alto di pochissimo, anche meno di un millimetro; l'altro è più in basso di altrettanto.

I valori non sono enormi ma si capisce come l'utente che ha appena posizionato il proprio iMac convinto di avere tra le mani un prodotto perfetto possa essere demoralizzato al punto da volerlo rimandare indietro e ottenerne, in cambio, uno perfettamente diritto, come sta già capitando. O, come dice lo youtuber iPhoneDo: «una volta notato [il difetto], è impossibile non vederlo».

Non si può, d'altra parte, intervenire da sé. L'iMac è collegato alla sua base da sette viti torx che, probabilmente, basterebbe svitare e riavvitare per rimettere in bolla l'intero computer.

Però, Apple - certamente per questioni di estetica - ha posto quelle viti all'interno del Mac stesso, cui si può accedere unicamente rimuovendo il pannello del display, operazione non semplice e che richiede strumenti appositi per operazioni come il taglio dell'adesivo che tiene il pannello stesso incollato allo chassis, come iFixit ha dimostrato.

La maggior parte delle persone che non sopporta di vedere il proprio iMac pendere da un lato troverà quindi molto più semplice chiedere la sostituzione motivandola con questo difetto (se esso viene notato nei tempi disponibili per il reso, naturalmente) piuttosto che procedere personalmente; l'alternativa è rivolgersi a un Apple Store per la sistemazione.

Apple per ora non ha ufficialmente commentato la situazione, che sta però già scatenando diversi commenti ironici nel web.

Qui sotto, il video (in inglese) in cui lo youtuber iPhoneDo illustra il problema usando il proprio nuovo iMac M1.